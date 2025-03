"Podatnicy nie powinni podawać danych osobowych takich jak PESEL czy numer rachunku bankowego. Przestrzegamy również, by nie podawać nikomu danych do logowania do e-Urzędu Skarbowego lub PIN-u do aplikacji e-Urząd Skarbowy" - ostrzegł resort.

"Przypominamy, że sprawy podatkowe można bezpiecznie załatwić w serwisie e-Urząd Skarbowy, w którym znajduje się m.in. usługa Twój e-PIT" - dodano.

Tak wygląda fałszywa strona:

/ www.gov.pl /



Ministerstwo poinformowało, że do podatników trafiają również fałszywe maile z informacją o nadpłacie podatku PIT.

Oszuści podszywający się pod urząd skarbowy proszą o potwierdzenie danych identyfikacyjnych oraz rachunku bankowego wskazanego do wypłaty.

"Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie powiadamiają w e-mailach o weryfikacji deklaracji PIT i nie przesyłają w nich linków. Pracownicy resortu finansów nie nakłaniają podatników, by za pomocą bankowości elektronicznej potwierdzili dane rachunku w celu otrzymania zwrotu nadpłaty" - podkreślono w komunikacie.

Resort przypomniał, że informacje o nadpłacie podatku podatnik znajdzie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Może się do niego zalogować wybraną metodą na rządowej platformie login.gov.pl.

W e-US podatnik może też śledzić status zwrotu podatku.

Ministerstwo przypomina, że w okresie składania zeznań podatkowych zwiększa się aktywność oszustów, którzy próbują wyłudzić dane podatników.