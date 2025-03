Poseł PiS tymczasowo aresztowany

Funkcjonariusze ABW na polecenie prokuratora zatrzymali posła Dariusza Mateckiego w piątek rano. Postawiono mu sześć zarzutów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności. Poseł nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Wyraził zgodę na publikację pełnego nazwiska oraz wizerunku.

W sobotę Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zastosował wobec niego areszt na okres 2 miesięcy. Prokuratura chciała trzymiesięcznego aresztowania Mateckiego. Obrońca zapowiedział zażalenie na sobotnią decyzję sądu.

We wtorek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Piotr Nowak informował, że Dariusz Matecki został przeniesiony z aresztu na warszawskim Służewcu do aresztu w Radomiu. Podkreślił, jest to decyzja profilaktyczna.

W Areszcie Śledczym w Radomiu jest oddział medyczny, a chcemy, w razie potrzeby, zapewnić możliwie najlepszą opiekę medyczną - zaznaczył rzecznik PK.

Czego dotyczą zarzuty, które usłyszał Matecki?

Jak podała prokuratura, trzy przedstawione Mateckiemu zarzuty dotyczą współdziałania z funkcjonariuszami publicznymi z resortu sprawiedliwości - w tym z byłym wiceministrem sprawiedliwości oraz posłem PiS Marcinem Romanowskim - w ustawieniu trzech konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia.

Matecki miał następnie - jak podano w komunikacie PK - współdziałać w przywłaszczeniu uzyskanych w ten sposób ponad 16,5 mln zł, m.in. przez wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem, opłacanie nierzetelnych faktur oraz wypłatę wynagrodzeń za pozorne zatrudnienie.

Czwarty zarzut dotyczy prania pieniędzy - nie mniej niż 447,5 tys. zł, które według prokuratury miały pochodzić z korzyści związanych z popełnieniem przestępstw sprzeniewierzenia środków pochodzących z FS.

Kolejne dwa zarzuty dotyczą - jak podano - "współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu podejrzanego w okresie od czerwca 2020 r. do października 2023 r. w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, i uzyskania z tego tytułu korzyści w łącznej kwocie 483 860 zł, pomimo że praca nie miała być i de facto nie była wykonywana".