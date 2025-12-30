Wrocławska policja zatrzymała mężczyznę, który brutalnie zaatakował i okradł 90-letnią mieszkankę tego miasta. 56-latkowi grozi nawet 15 lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Policja podaje, że atak miał miejsce 15 grudnia po południu, przy ul. Kamiennej we Wrocławiu. 90-latka wracała ze sklepu. Napastnik wbiegł za nią na klatkę schodową. Zapytał, czy w budynku mieszka osoba, której dane podał. Gdy seniorka się odwróciła, by udzielić odpowiedzi, agresor uderzył ją pięścią w twarz.



Złodziej zabrał kobiecie portfel z dokumentami, w którym było 100 zł. Zanim uciekł, kopnął swoją ofiarę w twarz.

Po ataku na 90-latkę napastnik uciekł do Częstochowy. Tam zatrzymali go policjanci.

56-latek usłyszał zarzut rozboju. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu nawet 15 lat więzienia.

