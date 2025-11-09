​Tragiczne odkrycie w Janikowie, koło Inowrocławia w woj. kujawsko-pomorskim. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli zwłoki kobiety. Według policji, mogła ona zostać zaatakowana z użyciem ostrego narzędzia.

/ Shutterstock

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

W jednym z mieszkań w Janikowie policjanci znaleźli ciało kobiety. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, mogła ona zostać zaatakowana z użyciem ostrego narzędzia.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, asp. sztab. Izabella Drobniecka przekazała RMF FM, że zatrzymano jednego mężczyznę. Więcej szczegółów nie chciała jednak zdradzić.