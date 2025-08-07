Karol Nawrocki podpisał w czwartek inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Uroczystość podpisania pierwszej inicjatywy ustawodawczej nowego prezydenta odbyła się w Kaliszu.

Karol Nawrocki podpisuje inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o CPK, Kalisz, 07.08.2025 / Tomasz Wojtasik / PAP

Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy „TAK dla CPK”. Już w kampanii wyborczej zapowiadał, że na samym początku urzędowania złoży do laski marszałkowskiej ten projekt.

W ostatnich wiekach, szczególnie XX, my Polacy cierpieliśmy w związku z naszym położeniem geograficznym. CPK daje nam szansę i nadzieję, że w końcu zaczniemy korzystać z tego, że jesteśmy położeni w sercu Europy - powiedział w czwartek w Kaliszu w Wielkopolsce.

Zniszczenie projektu CPK przez obecną koalicję rządzącą wywołało społeczny bunt. Nie godzę się na to, by 200 tysięcy podpisów pod projektem obywatelskim wyrzucać do kosza (...). Liczę, że Donald Tusk podejmie rozmowę - mówił dalej.

Nawrocki stwierdził, że "Kalisz staje się dziś symbolem miast, które zostały wyeliminowane z CPK".

Nigdy nie zgodzę się na to, by eliminować średnie miasta i miasta powiatowe. To musi znaleźć odzwierciedlenie w projekcie naszej przyszłości - powiedział.