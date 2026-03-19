Włosowicz: Nie było żadnego kontaktu

Polityk nie krył rozgoryczenia samą formą zawieszenia go w PiS. Jak tłumaczy w rozmowie z Onetem, nikt z partii nawet z nim nie rozmawiał, "nie było żadnego kontaktu".

Uważam, że przy posiadaniu jakiejś kindersztuby i pewnych zasad w partii to można by było wykonać telefon, wysłać SMS-a, e-maila. Może to dlatego, że nie jestem z kręgu towarzyskiego pana, którego pani wymieniła (rzecznika PiS Rafała Bochenka), dlatego nie było żadnego kontaktu - stwierdził Włosowicz.

Sama forma, no trudno. Partia jest w takim, a nie innym stanie, więc na tyle ją stać - dodał.

Senator odniósł się również do kwestii "określania jego mentalności czy przynależności" przez Rafała Bochenka i powiedział, że pan rzecznik "czasem szybko mówi, a później myśli - co jest atrybutem młodości". Jego zdaniem wypowiedź Bochenka była "bardzo nieelegancka".

PiS jako "partia nacjonalistyczna"?

Włosowicz podtrzymał też swoją krytykę względem Prawa i Sprawiedliwości jako "partii nacjonalistycznej" i podkreślił, że "wszyscy widzą" niekorzystne zmiany, jakie obecnie zachodzą w PiS.

Myślę, że większość z nas widziała, że osoby, które tworzyły wcześniej m.in. środowisko Solidarnej Polski, zostały przyjęte do PiS, stworzyły jego twardą prawą nogę i okazało się, że ta prawa noga uzyskała główny wpływ na przekaz medialny, co do charakteru partii. A ten charakter partii zaczął być zmieniany na partię nacjonalistyczną, czyli z jednej strony próbująca się wyrwać z organizacji międzynarodowych, a z drugiej chcącą pokazywać, że nie chce przyjaznych stosunków w relacji z sąsiadami, że ma swoje sny o potędze - stwierdził.

Kim jest Jacek Włosowicz?

Jacek Włosowicz należał do PiS w latach 2002-2011, następnie w latach 2012-2022 należał do Solidarnej Polski, z której został wykluczony. Obecnie nie należy do żadnej partii. W wyborach w 2023 r. otrzymał mandat senatora, startując jako kandydat PiS. Był też senatorem VI, IX, X kadencji, również zdobywając mandat senatorski jako kandydat PiS. W 2009 został europosłem, startując z listy PiS.