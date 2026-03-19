"Osoby, które tworzyły wcześniej m.in. środowisko Solidarnej Polski, zostały przyjęte do PiS, stworzyły jego twardą prawą nogę. Okazało się, że ta prawa noga uzyskała główny wpływ na przekaz medialny, co do charakteru partii" - tak wyrzucony z PiS senator Jacek Włosowicz komentuje sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
W środę wieczorem pojawiła się informacja o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i wszczęciu procedury usunięcia go z klubu PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że wypowiedzi polityka "wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska".