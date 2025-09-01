35 proc. - na takie poparcie może liczyć obecnie Prawo i Sprawiedliwość, co wynika z najnowszego sondażu, który zamówiła sama partia i do którego dotarł "Newsweek". Politycy PiS, którzy mieli podzielić się z tygodnikiem wynikami badania, określili, że "te 35 proc. to wynik bez niezdecydowanych". Co jeszcze wynika z sondażu i czy daje ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego powody do radości?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Tomasz Waszczuk / PAP

PiS stawia na badania. Partia przeporwadziła tajny sondaż

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie na poziomie 35 proc., wynika z wewnętrznego sondażu partii, do którego dotarł "Newsweek". Choć mogłoby się wydawać, że jest to pozytywna informacja, tygodnik zaznacza, że to jednak nie wystarczyłoby to do samodzielnego objęcia władzy. To także wynik "bez niezdecydowanych". Polityk bliski kierownictwu miał powiedzieć, że w partii panuje narracja, że - by mieć większość - Prawu i Sprawiedliwości "brakuje" tylko "trzech punktów procentowych".

Tygodnik, tak jak wielu komentatorów, zaznacza, że Jarosław Kaczyński nie jest najprawdopodobniej w pełni zadowolony z obecnej sytuacji, ponieważ za wszelką cenę chce rządzić samodzielnie - bez ewentualnej koalicji z Konfederacją.

"W opinii różnych ekspertów jest to tymczasem niezbędne, by odebrać władzę koalicji 15 października"– można przeczytać.

Prezes PiS oczekuje większego zaangażowania swoich polityków w walkę o poparcie, zamiast zadowalania się perspektywą koalicji.

Sierpniowy sondaż Opinia24 wskazuje na 29 proc. poparcia dla PiS

Z sierpniowego sondażu Opinia24 - który publikowaliśmy - dotyczącego preferencji wyborczych - wynika natomiast, że Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 29 proc. wyprzedza Koalicję Obywatelską, którą popiera 28,2 proc. badanych. Dyrektorka badań społecznych Opinia24 Urszula Krassowska wskazała, że "po raz pierwszy od stycznia 2024 roku Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską, jednak przewaga ta jest minimalna". Oto jak prezentuje się pełna lista w sondażu Opinia24: