Według najnowszego badania Opinia24 przeprowadzonego w dniach 7–9 lipca 2025 roku, gotowość do udziału w wyborach parlamentarnych jest wyjątkowo wysoka. Jednocześnie na czele sondażowego wyścigu utrzymuje się pat między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością.

fot. Anita Walczewska/SERGEI GAPON/AFP / East News

Zdecydowana większość Polaków chce głosować

Według najnowszego badania Opinia24 przeprowadzonego w dniach 7-9 lipca 2025 roku gotowość do udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało aż 76 proc. respondentów. 55 proc. badanych deklaruje, że jest "zdecydowanie gotowych" do głosowania. 21 proc. odpowiedziało, że "raczej" skorzysta z prawa głosu. Przeciwnego stanowiska było 18 proc. Polaków (10 proc. zdecydowanie nie, 8 proc. raczej nie), a 6 proc. ankietowanych nie potrafiło określić swojej decyzji. Badanie wykazało również, że największą skłonność do udziału w głosowaniu - aż 90 proc. - wykazały osoby z wyższym wykształceniem, natomiast najwyższy odsetek negatywnych deklaracji odnotowano wśród czterdziestolatków (24 proc.) oraz osób z wykształceniem podstawowym (34 proc.).

KO i PiS niemal równo - kto bierze trzecią pozycję?

W lipcowym badaniu zorganizowanym przez Opinia24 najwięcej głosów zebrała Koalicja Obywatelska, uzyskując 29,3 proc. poparcia wśród deklarujących udział w wyborach. Tuż za nią uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,2 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja (14,9 proc.), a następnie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyła 5,6 proc. wskazań. Nowa Lewica mogłaby liczyć na 5,0 proc. głosów, Polska 2050 na 4,7 proc., zaś Partia Razem na 3,9 proc. Na PSL swój głos oddałoby 1,8 proc. respondentów.

Sondaż Opinia24 / RMF24

Trend preferencji partyjnych (lipiec 2024 - lipiec 2025)

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy Koalicja Obywatelska utrzymywała się w przedziale od 28 proc. do 35 proc., osiągając najwyższy wynik 34,8 proc. w marcu 2025. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wahało się między 27 proc. a 33,3 proc., obecnie plasując się tuż poniżej KO (29,2 proc.). Konfederacja systematycznie zwiększała swój elektorat - z 12,2 proc. w październiku 2024 do 14,9 proc. w lipcu 2025, natomiast Nowa Lewica spadła z 9,1 proc. (wrzesień 2024) do 5,6 proc. (lipiec 2025). Bezpartyjni Samorządowcy odnotowali wzrost z 2,5 proc. w grudniu 2024 do 6,1 proc. w czerwcu 2025, a następnie nieznaczny spadek do 5,0 proc.

Ekspertka otwarcie: Konfederacja od trzech miesięcy systematycznie zyskuje

Urszula Krassowska, dyrektor badań społecznych w Opinia24, zwraca uwagę, że:

Cytat w pierwszych tygodniach lipca na scenie politycznej wciąż nie widać wakacyjnego zastoju. Zapowiadana rekonstrukcja rządu, rozpad Trzeciej Drogi i manewry Szymona Hołowni, wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy oraz kontrowersyjne tezy Grzegorza Brauna to tylko część wydarzeń, które kształtują debatę. KO i PiS idą łeb w łeb, podczas gdy Konfederacja od trzech miesięcy systematycznie zyskuje. Rozpad Trzeciej Drogi oznaczałby, że ani Polska 2050, ani PSL nie przekroczyłyby progu wyborczego, co uniemożliwiłoby rządzącej koalicji uzyskanie większości.

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane w dniach 7-9 lipca 2025 roku na reprezentatywnej próbie N=1003 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Wykorzystano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z wywiadami internetowymi (CAWI).