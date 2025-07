Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" przynosi prawdziwą rewolucję na polskiej scenie politycznej. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, koalicja PiS i Konfederacji mogłaby przejąć stery rządów, a dotychczasowi koalicjanci z Trzeciej Drogi — PSL i Polska 2050 - nie przekroczyliby progu wyborczego.

Złe wieści dla Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Jarosław Kaczyński może świętować / PAP

Według sondażu Instytutu Pollster dla "Super Expressu" Prawo i Sprawiedliwość (33,55 %) i Konfederacja (12,8 %) uzyskałyby razem większość w Sejmie.

Koalicja Obywatelska z 31,2 % i Nowa Lewica z 7,25 % przekroczyłyby próg wyborczy, lecz ten wynik nie wystarczy im do samodzielnych rządów.

Ugrupowania Trzeciej Drogi — Polska 2050 (3,8 %) i PSL (1,6 %) - nie weszłyby do parlamentu.

Prawica na fali - PiS i Konfederacja z większością

Ostatnie miesiące przyniosły wyraźne umocnienie pozycji ugrupowań prawicowych. Najnowszy sondaż Instytutu Pollster nie pozostawia złudzeń — Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 33,55 proc. poparcia, a Konfederacja na 12,8 proc. To wyniki, które dają obu partiom komfortową większość w Sejmie. Wspólnie mogliby stworzyć rząd, który miałby realną szansę na wprowadzenie swoich programów w życie.

Nieco w tyle pozostaje Koalicja Obywatelska, która z wynikiem 31,2 proc. traci niewiele do partii Jarosława Kaczyńskiego, ale to wciąż za mało, by marzyć o samodzielnych rządach. Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica, zdobywając 7,25 proc. głosów. Tuż pod progiem wyborczym znalazły się Partia Razem (4,95 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,8 proc.), co pokazuje, jak bardzo rozdrobniona jest dziś polska scena polityczna.

Koalicja Obywatelska traci niewiele do partii Jarosława Kaczyńskiego, ale to wciąż za mało, by marzyć o samodzielnych rządach. / Marcin Obara / PAP

Trzecia Droga poza Sejmem - polityczny dramat PSL i Polski 2050

Największym przegranym tego sondażu są bez wątpienia ugrupowania, które jeszcze niedawno współtworzyły Trzecią Drogę. Polityczny rozwód okazał się dla nich katastrofalny. Polska 2050 Szymona Hołowni zdobywa zaledwie 3,8 proc. poparcia, a PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza notuje dramatyczny wynik 1,6 proc. - to poziom, który nie daje nawet cienia szansy na wejście do Sejmu.

Koalicja rządząca w kryzysie - Polacy podzieleni w ocenie jej trwałości

Ostatnie tygodnie to czas napięć i niepewności w obozie rządzącym. Wewnętrzne spory, nieoczekiwane spotkania - jak to nocne Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim - oraz narastające różnice programowe sprawiają, że Polacy coraz częściej zastanawiają się nad przyszłością obecnej koalicji.

Badanie SW Research dla Onetu pokazuje, że społeczeństwo jest w tej kwestii mocno podzielone. Na pytanie, czy koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji, czyli do 2027 roku, aż 33,6 proc. respondentów odpowiedziało przecząco. Przeciwnego zdania jest 32,6 proc. badanych, a aż 33,8 proc. nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska. To wyraźny sygnał, że zaufanie do stabilności obecnej władzy jest mocno ograniczone.