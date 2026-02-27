Komisja etyki Prawa i Sprawiedliwości na wniosek Jarosława Kaczyńskiego zajmie się złamaniem partyjnego zakazu przez troje parlamentarzystów. Chodzi o Mateusza Morawieckiego, Ireneusza Zyskę i Mirosławę Stachowiak-Różecką - poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Komisja etyki ma zająć się wypowiedziami posłów ze względu na wprowadzony przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego zakaz "wszczynania w mediach społecznościowych szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego dyskusji".