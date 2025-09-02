Przekazałem prezydentowi, że rekomendacje rządu na jego wizytę w Stanach Zjednoczonych pozostają w mocy - poinformował premier Donald Tusk. W środę Karol Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Szef polskiego rządu zaznaczył, że nie chce narzucać prezydentowi agendy spotkania, ale dobrze by było, by amerykańskie cła nie były dotkliwe dla Polski.

Donald Tusk / Albert Zawada / PAP

Otwierając wtorkowe posiedzenie rządu, premier powiedział, że przekazał prezydentowi potwierdzenie, że rekomendacje rządu przygotowane na wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych pozostają w mocy.

Prezydent we wtorek wylatuje do USA. W środę spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. W poniedziałek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że Tusk i Nawrocki odbyli rozmowę w cztery oczy m.in. na temat wizyty w Waszyngtonie.

"Prezydent wie od nas dokładnie"

Premier powiedział, że "szczerze trzyma kciuki za efektywność polsko-amerykańskich relacji". Bezpieczeństwo Polski w różnych aspektach jest tu kluczowe - podkreślił.



Tusk stwierdził, że nie chce narzucać prezydentowi agendy jego spotkania z prezydentem USA, natomiast - zaznaczył - "dobrze by było, by kwestie ceł nie były dotkliwe dla Polski". Nie jestem pewny, czy to będzie agenda spotkania panów prezydentów - dodał.



Prezydent wie dokładnie od nas, czego Polska by oczekiwała po tej wizycie - oświadczył szef rządu.

Premier będzie uczestniczył w spotkaniu "koalicji chętnych"

Premier Donald Tusk poinformował też, że w czwartek będzie uczestniczył w spotkaniu tzw. koalicji chętnych, organizowanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W czwartek odbędzie się spotkanie tzw. koalicji chcących, to są 32 państwa, które się ze sobą kontaktują w sprawie Ukrainy, przyszłości Ukrainy, pomocy w wojnie z Rosją. Więc w czwartek będę uczestniczył (w tym spotkaniu), tym razem organizatorem spotkania jest prezydent Macron. Będziemy dyskutować o tym, co na tym etapie można zrobić na rzecz pokoju i zatrzymania rosyjskiej agresji - powiedział premier.



W poniedziałek agencja Reutera podała, że Pałac Elizejski potwierdził, że 4 września w Paryżu odbędzie się spotkanie koalicji chętnych; zaplanowano je w formacie hybrydowym. Według agencji AFP, w rozmowach weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Oprócz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa rozmowy w stolicy Francji będą dotyczyć również Rosji, która odmawia zawarcia pokoju w trwającej od lutego 2022 r. wojnie na pełną skalę z Ukrainą.

