W Tarnobrzegu odbył się IV Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej - jedyny taki turniej w Polsce, podczas którego pierwsza dama Marta Nawrocka podkreśliła rolę kobiet w sporcie i zachęcała do dalszego rozwoju piłki nożnej wśród pań. "Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie jest tylko domena męska" - zaznaczyła.

Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły - powiedziała do zawodniczek pierwsza dama.

Marta Nawrocka zaznaczyła, że "to wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak pięknie rozwija się ta dyscyplina wśród pań". Sport to nie tylko rywalizacja - to także przyjaźń, radość, wspólnota i ogromne emocje - zacytowała pierwszą damę Kancelaria Prezydenta RP na platformie X.

Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej to jedyny taki turniej w Polsce. Uczestniczą w nim drużyny reprezentujące kluby piłkarskie, w których trenują dziewczyny i kobiety w różnych grupach wiekowych - od najmłodszych do seniorek.

Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia - dodała Marta Nawrocka podczas otwarcia Festiwalu, który objęła swoim patronatem. To było też pierwsze oficjalne wystąpienie pierwszej damy RP, która zainaugurowała swoją publiczną działalność w nowej roli dwa tygodnie temu.

Doradca prezydenta RP Łukasz Witek, który w kancelarii odpowiada za sport, podczas rozmowy z dziennikarzami w Tarnobrzegu wskazał na potrzebę wspierania tego typu wydarzeń.

Organizatorem Festiwalu jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Prezes związku Mieczysław Golba jest jednym z najbliższych współpracowników prezesa PZPN Cezarego Kuleszy. Golba to również polityk, były poseł, a od trzech kadencji senator RP (w 2023 roku wybrany, tak jak wcześniej, z listy Prawa i Sprawiedliwości).