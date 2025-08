"Milcząca pierwsza dama"

Wystąpienie Agaty Dudy wielu odebrało jako wyraz ulgi, a nawet symboliczne pożegnanie z trudną dla niej rolą. Eksperci wielokrotnie podkreślali, że Agata Kornhauser-Duda nie czuła się dobrze w roli pierwszej damy.

Dystans wobec mediów, brak wyrazistej obecności w życiu publicznym i niewielka aktywność - to wszystko sprawiło, że wiele osób miało do Agaty Dudy żal. Szczególnie w środowiskach kobiecych pojawiały się głosy zawodu, że nie wykorzystała swojej pozycji do wspierania ważnych spraw społecznych.

Mimo to, jak pokazał sondaż SW Research dla "Wprost" z lipca 2025 roku, 41 proc. respondentów oceniało Agatę Kornhauser-Dudę pozytywnie.

Agata Kornhauser-Duda wróci do szkoły?

Po zakończeniu kadencji Agata Kornhauser-Duda mogłaby skorzystać z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, którą gwarantuje Karta nauczyciela. W 2025 roku ten przywilej przysługuje osobom urodzonym po 31 sierpnia 1966 roku, a przed 1 września 1969 roku.

Warunki są dwa - rozpoczęcie pracy nauczyciela przed 1 stycznia 1999 roku oraz posiadanie co najmniej 30-letniego okresu składkowego, w tym 20 lat pracy w zawodzie nauczyciela lub wychowawcy.

Agata Kornhauser-Duda spełnia pierwszy warunek - rozpoczęła pracę w szkole w 1998 roku. Jednak drugi warunek może okazać się przeszkodą. Choć Pałac Prezydencki odprowadzał za nią wszystkie składki, to brakuje jej wymaganej liczby lat przepracowanych "przed tablicą". Od 2015 roku, kiedy Andrzej Duda został prezydentem, Agata Kornhauser-Duda przebywa na urlopie bezpłatnym, co nie wlicza się do stażu pracy nauczycielskiej.

Na razie nie wiadomo, czy zdecyduje się wrócić do pracy w szkole. Agata Kornhauser-Duda w 1998 roku została nauczycielką języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie i cieszyła się dużą sympatią wśród uczniów i współpracowników.