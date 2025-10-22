​Szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował na konferencji prasowej przed Komendą Powiatową Policji w Wołominie o przekazaniu przez rząd 13 mld złotych na rozbudowę służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji. "Na inwestycje przeznaczono 11,5 mld zł a 1,5 mld zł trafi na wzmocnienie etatowe straży granicznej" - doprecyzował.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński / PAP/Przemysław Piątkowski / PAP

Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy o "Programie modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2026-2029".

Na program przeznaczono łącznie 13 mld zł, z czego prawie 11,5 mld zł trafi na inwestycje. Policja zyska 84 nowe komendy - głównie powiatowe - oraz 28 przebudów i 36 modernizacji istniejących obiektów.

Państwowa Straż Pożarna wzbogaci się o 77 nowych strażnic, 74 zostaną zmodernizowane, a flota powiększy się o nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze.

Program przewiduje także wzmocnienie etatowe Straży Granicznej, na co przeznaczono 1,5 mld zł.

Więcej aktualnych informacji z Polski na RMF24.pl

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029".

11,5 mld zł na inwestycje. Szef MSWiA ogłasza

Kierwiński akcentował w środę na briefingu przed wołomińską komendą policji, że to "największy w historii program modernizacji służb podległych MSWiA". Na same inwestycje wydamy prawie 11,5 mld zł. Pozostałe 1,5 mld zł to kwestia wzmocnienia etatowego straży granicznej - podkreślił Kierwiński.

Z programu realizowane będą m.in. inwestycje budowlane.

Dla policji to 84 nowe komendy, w tym większość to komendy powiatowe, więc najbliżej mieszkańców. 28 przebudów, 36 modernizacji. Blisko 2 tys. nowych samochodów oraz 200 samochodów terenowych, 50 samochodów specjalistycznych. Nowoczesne uzbrojenie każdego z funkcjonariuszy, systemy dronowe i systemy do zwalczania dronów - wskazał minister.

MSWiA inwestuje w straż pożarną

Dodał, że Państwowa Straż Pożarna otrzyma 77 nowych strażnic, 74 będą zmodernizowane, nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze.

Zmodernizowane będą systemy teleinformatyczne. Dla SG zbudowany ma być system radarowy nadzoru granicy morskiej, a także zmodernizowany centralny węzeł teleinformatyczny. SG otrzyma też trzy specjalistyczne śmigłowce.