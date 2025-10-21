Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Bazylei po bardzo zaciętym meczu z Amerykaninem Benem Sheltonem. Polak przegrał w Szwajcarii z szóstym w światowym rankingu zawodnikiem 7:6 (7-2), 3:6, 6:7 (7-9). Pojedynek trwał dwie godziny i 43 minuty.
- Aktualne informacje sportowe znajdziesz na RMF24.pl
Kamil Majchrzak do turnieju głównego ATO 500 w Bazylei awansował przez kwalifikacje. Polak zajmuje w rankingu obecnie 70. miejsce. Ben Shelton jest graczem ze ścisłej czołówki, w najnowszym rankingu plasuje się na 6. pozycji.
Mimo to Majchrzak był bardzo blisko pokonania najwyżej notowanego w swojej karierze rywala. W tie-breaku trzeciego seta 29-letni piotrkowianin prowadził 6-4 i miał dwie piłki meczowe.