Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Bazylei po bardzo zaciętym meczu z Amerykaninem Benem Sheltonem. Polak przegrał w Szwajcarii z szóstym w światowym rankingu zawodnikiem 7:6 (7-2), 3:6, 6:7 (7-9). Pojedynek trwał dwie godziny i 43 minuty.

Kamil Majchrzak do turnieju głównego ATO 500 w Bazylei awansował przez kwalifikacje. Polak zajmuje w rankingu obecnie 70. miejsce. Ben Shelton jest graczem ze ścisłej czołówki, w najnowszym rankingu plasuje się na 6. pozycji.

Mimo to Majchrzak był bardzo blisko pokonania najwyżej notowanego w swojej karierze rywala. W tie-breaku trzeciego seta 29-letni piotrkowianin prowadził 6-4 i miał dwie piłki meczowe.

Od tego momentu inicjatywę przejął jednak Amerykanin. Shelton zdobył trzy punkty z rzędu i to on znalazł się o krok od zwycięstwa. Majchrzak pierwszą piłkę meczową przy własnym serwisie obronił, ale nieco później przy kolejnej, gdy serwował Shelton, był już bezradny.

Majchrzak tylko raz wygrał z zawodnikiem z top 10 rankingu. W sierpniu w drugiej rundzie US Open wyeliminował dziewiątego na liście ATP Rosjanina Karena Chaczanowa.

Wynik meczu 1. rundy:

Ben Shelton (USA, 2) - Kamil Majchrzak (Polska) 6:7 (2-7), 6:3, 7:6 (9-7). 