Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Bazylei po bardzo zaciętym meczu z Amerykaninem Benem Sheltonem. Polak przegrał w Szwajcarii z szóstym w światowym rankingu zawodnikiem 7:6 (7-2), 3:6, 6:7 (7-9). Pojedynek trwał dwie godziny i 43 minuty.

Kamil Majchrzak przegrał z Benem Sheltonem po tie-breaku w 3. secie. / PAP/EPA/GEORGIOS KEFALAS / PAP/EPA

Kamil Majchrzak do turnieju głównego ATO 500 w Bazylei awansował przez kwalifikacje. Polak zajmuje w rankingu obecnie 70. miejsce. Ben Shelton jest graczem ze ścisłej czołówki, w najnowszym rankingu plasuje się na 6. pozycji.

Mimo to Majchrzak był bardzo blisko pokonania najwyżej notowanego w swojej karierze rywala. W tie-breaku trzeciego seta 29-letni piotrkowianin prowadził 6-4 i miał dwie piłki meczowe.