Nowym kierownikiem w zespole śledczym Prokuratury Krajowej, zajmującym się katastrofą smoleńską, będzie prok. Jerzy Gajewski. Zastąpi on na tym stanowisku Krzysztofa Schwartza. Zdecydowano też o zmniejszeniu liczby prokuratorów w zespole, który został powołany w marcu 2016 r. zarządzeniem ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

Szczątki prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. TU-154 M rozbił się 10 kwietnia 2010 r. / Jacek Turczyk / PAP

Zespół Śledczy nr 1 Prokuratury Krajowej, zajmujący się sprawą katastrofy smoleńskiej, przeszedł zmiany kadrowe - nowym szefem został prokurator Jerzy Gajewski.

Liczba prokuratorów w zespole została zmniejszona.

Dotychczasowy kierownik, prok. Krzysztof Schwartz, pozostaje w zespole.

Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

O zmianach kadrowych w Zespole Śledczym nr 1 Prokuratury Krajowej, prowadzącym śledztwo ws. katastrofy smoleńskiej, poinformowała w opublikowanym w czwartek komunikacie rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Nowym kierownikiem zespołu zostanie prok. Jerzy Gajewski, zadecydowano też o zmniejszeniu liczby prokuratorów w zespole. Dotychczas kierownikiem zespołu był prok. Krzysztof Schwartz, a zespół liczył siedmiu prokuratorów.

Jak prokuratura uzasadnia tę decyzję?

W komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej rzeczniczka PG wyjaśniła, że decyzja o zmniejszeniu liczby prokuratorów prowadzących postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej jest uzasadniona obecnym etapem tego postępowania, który "nie wymaga dalszego zaangażowania dotychczasowej liczby prokuratorów".

Zespół Śledczy nr 1 Prokuratury Krajowej został powołany w marcu 2016 r. zarządzeniem ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Jak przypomniała prok. Adamiak, zarządzenie to było na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniane - w szczególności w zakresie liczby członków zespołu, składu osobowego prokuratorów uczestniczących w jego pracach czy też osób pełniących funkcję kierownika zespołu.

Prok. Adamiak dodała, że prokurator generalny Waldemar Żurek odbył rozmowę z prokuratorami zespołu i zobowiązał kierownika do przedłożenia pisemnego sprawozdania z informacjami o przebiegu postępowania w sprawie katastrofy smoleńskiej, aktualnym etapie tego postępowania oraz zaplanowanych czynnościach procesowych.

O dokonaniu zmian w kierownictwie zespołu oraz odwołaniu czterech prokuratorów wchodzących w jego skład Prokurator Generalny zadecydował w związku z tym - jak czytamy - po ocenie informacji otrzymanych w czasie tego bezpośredniego spotkania i w pisemnym sprawozdaniu, a także po analizie aktualnego etapu śledztwa.

"Zgodnie z tą decyzją, z dniem 29 grudnia 2025 r. na funkcję kierownika zespołu powołany został prokurator Prokuratury Krajowej Jerzy Gajewski, natomiast na zastępcę kierownika zespołu prokurator PK Robert Bednarczyk. Obaj prokuratorzy uczestniczyli uprzednio w pracach zespołu, odpowiednio przez okres około dwóch lat i około czterech lat, od momentu jego powstania" - podała rzeczniczka PG.

Odwołano czterech prokuratorów

Jak dodała prok. Adamiak "jednocześnie (...) z dniem 31 marca 2026 r. odwołano czterech prokuratorów wchodzących w skład zespołu, delegowanych do jego prac z innych jednostek organizacyjnych prokuratury".

Podkreśliła, że prok. Schwartz pozostaje w składzie zespołu, a zmiana kierownictwa ma na celu "zapewnienie sprawnej i kompleksowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, podjęcie decyzji co do ewentualnej konieczności jego uzupełnienia oraz wydanie rozstrzygnięcia kończącego postępowanie".

"Powołanie na stanowiska kierownicze prokuratorów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracach zespołu gwarantuje ciągłość postępowania, rzetelność jego prowadzenia oraz prawidłowość podejmowanych decyzji merytorycznych" - podkreśliła rzeczniczka prasowa PG.

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem

Ponad 15 lat temu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi polskiego Tu-154 - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Polskie śledztwo w sprawie tej tragedii - jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury - zostało wszczęte jeszcze w dniu katastrofy postanowieniem ówczesnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W 2016 r. zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej.