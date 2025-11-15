W miejscowości Kilstett na północnym wschodzie Francji zatrzymano 51-letniego Amerykanina, poszukiwanego przez policję stanu Arizona w związku z wykorzystaniem seksualnym nieletnich. Mężczyzna zbiegł z USA dwukrotnie. W tym czasie przebywał m.in. w Polsce. Media informowały, że uzyskał polski paszport.

Francuska policja ujęła 51-letniego Amerykanina. Mężczyzna w przeszłości był karany za pedofilię / Shutterstock

O zatrzymaniu mężczyzny poinformowały w sobotę francuskie media, powołując się na policję w Scottdale w Arizonie. Upubliczniła ona tę informację kilka dni po ujęciu mężczyzny, które nastąpiło 1 listopada. Dziennik "Le Figaro" podaje, że zatrzymany nazywa się Robert Wiseman. W 2008 roku został zatrzymany w Arizonie w związku z kilkoma przypadkami wykorzystania seksualnego nieletnich.

Mężczyzna został umieszczony pod nadzorem, założono mu bransoletkę elektroniczną, ale przeciął ją i zbiegł. Odnaleziono go w Hiszpanii w 2009 roku.

Poszukiwany mężczyzna otrzymał polski paszport?

Po ekstradycji przyznał się do trzech zarzutów usiłowania wykorzystania seksualnego nieletnich. Otrzymał wyrok w zawieszeniu i w 2012 roku zbiegł z USA ponownie. Wysłano za nim trzy międzynarodowe listy gończe, w tym za niezarejestrowanie się jako przestępca seksualny.

Przez ponad dekadę policja amerykańska prowadziła poszukiwania i ustaliła, że Wiseman podróżował kolejno do Wietnamu, Polski i Francji. Agencja AP podała natomiast, że Wiseman adoptował dwoje dzieci w Wietnamie i że otrzymał paszport polski na fałszywe nazwisko - Robert Danilewski.

Zatrzymanie mężczyzny

We wrześniu 2025 roku władze francuskie potwierdziły, że mężczyzna mieszka w Kilstett.

Krótko przed jego zatrzymaniem amerykańska policja uzyskała dostęp do poczty elektronicznej Wisemana i wykryła treści, które zakwalifikowała jako materiał dotyczący wykorzystania seksualnego nieletnich. Śledczy badają nagranie sugerujące, że mężczyzna wykorzystywał jedno ze swych adoptowanych dzieci.

Równolegle do amerykańskich nakazów aresztowania francuski wymiar sprawiedliwości oskarżył Wisemana o gwałt i napaść seksualną na osobę nieletnią w wieku poniżej 15 lat. Mężczyzna będzie przekazany Stanom Zjednoczonym.