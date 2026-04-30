​Dla wielu osób codziennie pracujących w biurach czy zakładach pracy ta informacja może być zaskakująca. Od dziś wybrani przez nas posłowie mają aż 12 dni wolnego od obowiązków sejmowych. Najbliższe posiedzenie komisji sejmowej zaplanowano dopiero na 12 maja, a kolejne obrady całego Sejmu odbędą się dopiero 13 maja.

Po zakończeniu głosowań i udzieleniu ostatnich wywiadów, posłowie opuszczą dziś gmach parlamentu na dłużej. Jak ustalił reporter RMF FM Tomasz Skory, najbliższe posiedzenie komisji sejmowej zaplanowano dopiero za 12 dni, a obrady całego Sejmu odbędą się dopiero 13 maja. Oznacza to, że majówka dla posłów będzie trwać niemal dwa tygodnie.

Dlaczego posłowie mają tyle wolnego?

Taki system pracy nie jest przypadkiem ani pomyłką. To stała praktyka. Sejm zbiera się co dwa tygodnie. W tym czasie odbywają się zarówno posiedzenia plenarne, jak i spotkania komisji sejmowych.

Teoretycznie komisje mogłyby obradować także w przerwach między posiedzeniami Sejmu, jednak w praktyce posłowie wolą organizować je podczas oficjalnych obrad. Dzięki temu po zakończeniu posiedzenia mogą udać się na kilkunastodniowy odpoczynek od pracy parlamentarnej.

W czasie gdy nie odbywają się posiedzenia, w Sejmie panuje spokój. Nie są prowadzone żadne prace legislacyjne, nie odbywają się głosowania ani debaty. Posłowie nie mają obowiązku przebywania w Warszawie i mogą wrócić do swoich okręgów wyborczych lub po prostu odpocząć.