Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani zaapelował do brytyjskiego króla Karola III o zwrot diamentu Koh-i-Noor do Indii, skąd pochodzi. 105-karatowy klejnot osadzony jest w koronie Elżbiety, królowej-matki. Kilka godzin później doszło do spotkania Mamdaniego i Karola III, który przebywa z wizytą w USA.

Król Karol III i burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani / Jeenah Moon / POOL / AFP / East News

Bądź na bieżąco! Wejdź na RMF24.pl.

Mamdani spotkał się z Karolem III

Karol III w środę uczestniczył w uroczystości upamiętnienia ofiar zamachów z 11 września 2001 r. Złożył bukiet kwiatów przy pomniku, gdzie niegdyś stały wieże World Trade Center. Kilka godzin wcześniej głos zabrał burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani podczas konferencji prasowej.

Gdybym miał rozmawiać z królem o czymś innym (niż sedno uroczystości - przyp. red.), prawdopodobnie zachęciłbym go do zwrotu diamentu Koh-i-Noor - powiedział włodarz miasta, który jest Amerykaninem ugandyjsko-indyjskiego pochodzenia.

Później tego samego dnia król Karol III rozmawiał z Mamdanim podczas uroczystości. Nie wiadomo jednak, czy kwestia diamentu została poruszona. Zarówno Pałac Buckingham, jak i biuro prasowe burmistrza nie odniosło się do tej sprawy.

Historia bezcennego klejnotu. Gdzie obecnie się znajduje?

Indie wcześnie wielokrotnie domagały się, aby Wielka Brytania zwróciła ten bezcenny klejnot. Diament o masie 105 karatów (21,6 g) osadzony jest koronie Elżbiety, królowej-matki (matki Elżbiety II). Przechowywana jest w Tower of London w Londynie.

Korona Elżbiety, królowej-matki, w której osadzony jest diament Koh-i-Noor / Tom Hanley/Alamy

Klejnot ten trafił w ręce brytyjskiej monarchii w 1850 r. Po tym jak Kompania Wschodnioindyjska anektowała region Pendżabu w 1849 r. (Pendżab to kraina historyczna leżąca wzdłuż granicy indyjsko-pakistańskiej) i odebrała diament obalonemu przywódcy, ówczesny brytyjski gubernator generalny Indii zorganizował przekazanie klejnotu królowej Wiktorii już w następnym roku.

Jak uważa organizacja Historic Royal Palaces, cytowana przez agencję Reutera, diament ten był wcześniej własnością władców Mogołów, szachów Iranu, emirów Afganistanu oraz sikhijskich maharadżów.

Indie wcześniej określiły diament jako "cenne dzieło sztuki, głęboko zakorzenione w historii indyjskiego narodu". Wielu Hindusów uważa posiadanie diamentu przez Brytyjczyków za symbol kolonialnych okrucieństw dokonanych podczas brytyjskiego panowania, spod którego Indie uzyskały niepodległość w 1947 roku.