Chwilę grozy przeżyli uczniowie podróżujący autobusem szkolnym w amerykańskim stanie Missisipi. Kierująca pojazdem kobieta straciła przytomność w wyniku ataku astmy. Tragedii zapobiegło kilkoro odważnych młodych ludzi. O sprawie pisze m.in. portal telewizji FOX News.
Uczniowie Hancock Middle School jechali autobusem szkolnym. W pewnym momencie, jak widać na nagraniu ze środka pojazdu, kierująca zasłabła w wyniku ataku astmy.
Sytuację jako pierwszy zauważył uczeń siedzący z przodu - natychmiast przejął kierownicę. Choć kobieta na moment odzyskała przytomność, po chwili ponownie osunęła się na siedzeniu.