Wtedy do akcji wkroczyli kolejni uczniowie. Jeden z chłopców zahamował autobus, zapobiegając potencjalnej tragedii. W tym samym czasie dziewczynka podała kierującej lek, który miała przy sobie, a inni uczniowie wezwali pomoc.

Dyrekcja szkoły nie kryje dumy z postawy młodzieży. Jak podkreśliła dyrektorka Melissa Saucier, uczniowie zachowali spokój i zareagowali dokładnie tak, jak powinni w sytuacji zagrożenia. To mogło skończyć się bardzo poważnie, ale ich szybka reakcja zapobiegła najgorszemu - zaznaczyła.

Bohaterscy uczniowie: McKenzy, Jackson, Darrius, Kayleigh i Destiny zostali uhonorowani podczas szkolnego wiecu.



Kierująca kobieta przyznała, że czuje się już lepiej i nie ma wątpliwości, że zawdzięcza życie dzieciom.