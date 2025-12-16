​Prezydent Francji Emmanuel Macron zamieścił w mediach społecznościowych komentarz, w którym odniósł się do efektów prowadzonych rozmów na Berlinie o przyszłości konfliktu w Ukrainie. "Idziemy naprzód zjednoczeni na rzecz solidnego i trwałego pokoju w Ukrainie" - napisał w serwisie X. Francuski przywódca zaapelował także o to, by "Ukraina pozostała suwerenna, a Europa bezpieczna".

  • W poniedziałek w Berlinie zakończyła się kolejna runda rozmów pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie. 
  • Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gospodarz szczytu, podkreślił w mediach społecznościowych, że po raz pierwszy od początku konfliktu pojawiła się realna szansa na zawieszenie broni. 
  • Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Europa musi pozostać bezpieczna, a Ukraina - suwerenna. 
  • Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że kluczową kwestią w rozmowach pozostaje nieprzystępowanie Ukrainy do NATO. 
Kanclerz Niemiec wierzy w sukces rozmów pokojowych

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który był gospodarzem szczytu w Berlinie, poświęconego rozmowom pokojowym, napisał w serwisie X po zakończeniu ich poniedziałkowej rundy, że po raz pierwszy od początku wojny widać na horyzoncie szanse na rozejm w Ukrainie. 

"Po raz pierwszy, odkąd zaczęła się wojna, można sobie wyobrazić zawieszenie broni. Chcemy razem iść tą drogą ku pokojowi, z Ukraińcami, naszymi europejskimi sąsiadami i USA" - głosi wpis kanclerza.

Wcześniej Merz oznajmił, że rokowania w Berlinie dają "realną szansę na proces pokojowy", a zawieszenie broni przed świętami Bożego Narodzenia "zależy już tylko od Rosji". Szef niemieckiego rządu wyjaśnił na konferencji prasowej, że podczas rozmów w Berlinie skupiano się głównie na gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, skutecznym mechanizmie egzekwowania zawieszenia broni oraz sprawach terytorialnych.

Macron: Ukraina powinna pozostać suwerenna

Z kolei prezydent Francji zamieścił komentarz, w którym podkreślił, że "Europa powinna pozostać bezpieczna, a Ukraina suwerenna". Do wpisu, zamieszczonego w serwisie X prezydent Francji zamieścił zdjęcie przywódców, uczestniczących w berlińskim szczycie. 

"Wraz z Europejczykami, Ukraińcami i Amerykanami wzmacniamy naszą zgodność: wsparcie militarne, solidne gwarancje bezpieczeństwa, odbudowę" - napisał francuski prezydent w komentarzu w poniedziałek późnym wieczorem.

"Teraz to Rosja powinna poczynić wybór na rzecz pokoju" - dodał. 

Komentarz Kremla

O prowadzonych rozmowach pokojowych wypowiedział się także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że nieprzystępowanie Ukrainy do NATO jest fundamentalną kwestią w rozmowach dotyczących ewentualnego porozumienia pokojowego i stanowi przedmiot specjalnych dyskusji. Oczywiście kwestia ta jest jednym z kamieni węgielnych i oczywiście podlega specjalnym dyskusjom - powiedział Pieskow dziennikarzom.

Jak dodał, Rosja oczekuje, że Stany Zjednoczone przekażą jej najnowsze informacje po rozmowach, które przedstawiciele administracji amerykańskiej w poniedziałek prowadzili w Berlinie z przywódcami europejskimi i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. 

Zapytany o to, czy jest szansa na to, że negocjacje zakończą się przed Bożym Narodzeniem, Pieskow określił próbę przewidzenia potencjalnego terminu zawarcia porozumienia pokojowego jako "niewdzięczne zadanie". 

Reuters przypomniał natomiast, że przywódca Rosji Władimir Putin wielokrotnie domagał się, aby Ukraina oficjalnie zrezygnowała z ambicji przystąpienia do NATO i wycofała wojska z około 10 proc. terytorium Donbasu, które nadal kontroluje. Moskwa domaga się również, by Ukraina została krajem neutralnym, a na jej terytorium nie stacjonowały żadne wojska NATO.

Szczyt w Berlinie

W Berlinie odbyło się w poniedziałek wieczorem spotkanie europejskich polityków najwyższego szczebla z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W szczycie uczestniczył także premier RP Donald Tusk. Z przywódcami połączył się telefonicznie prezydent USA Donald Trump. Spotkanie odbyło się po dwóch dniach negocjacji w Berlinie między delegacjami ukraińską i amerykańską, z udziałem wysłanników Trumpa: Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

