​Prezydent Francji Emmanuel Macron zamieścił w mediach społecznościowych komentarz, w którym odniósł się do efektów prowadzonych rozmów na Berlinie o przyszłości konfliktu w Ukrainie. "Idziemy naprzód zjednoczeni na rzecz solidnego i trwałego pokoju w Ukrainie" - napisał w serwisie X. Francuski przywódca zaapelował także o to, by "Ukraina pozostała suwerenna, a Europa bezpieczna".

Prezydent Francji Emmanuel Macron (zdjęcie poglądowe) / /CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA

W poniedziałek w Berlinie zakończyła się kolejna runda rozmów pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gospodarz szczytu, podkreślił w mediach społecznościowych, że po raz pierwszy od początku konfliktu pojawiła się realna szansa na zawieszenie broni.

Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Europa musi pozostać bezpieczna, a Ukraina - suwerenna.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że kluczową kwestią w rozmowach pozostaje nieprzystępowanie Ukrainy do NATO.

Kanclerz Niemiec wierzy w sukces rozmów pokojowych

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który był gospodarzem szczytu w Berlinie, poświęconego rozmowom pokojowym, napisał w serwisie X po zakończeniu ich poniedziałkowej rundy, że po raz pierwszy od początku wojny widać na horyzoncie szanse na rozejm w Ukrainie.

"Po raz pierwszy, odkąd zaczęła się wojna, można sobie wyobrazić zawieszenie broni. Chcemy razem iść tą drogą ku pokojowi, z Ukraińcami, naszymi europejskimi sąsiadami i USA" - głosi wpis kanclerza.

Wcześniej Merz oznajmił, że rokowania w Berlinie dają "realną szansę na proces pokojowy", a zawieszenie broni przed świętami Bożego Narodzenia "zależy już tylko od Rosji". Szef niemieckiego rządu wyjaśnił na konferencji prasowej, że podczas rozmów w Berlinie skupiano się głównie na gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, skutecznym mechanizmie egzekwowania zawieszenia broni oraz sprawach terytorialnych.

Macron: Ukraina powinna pozostać suwerenna

Z kolei prezydent Francji zamieścił komentarz, w którym podkreślił, że "Europa powinna pozostać bezpieczna, a Ukraina suwerenna". Do wpisu, zamieszczonego w serwisie X prezydent Francji zamieścił zdjęcie przywódców, uczestniczących w berlińskim szczycie.

"Wraz z Europejczykami, Ukraińcami i Amerykanami wzmacniamy naszą zgodność: wsparcie militarne, solidne gwarancje bezpieczeństwa, odbudowę" - napisał francuski prezydent w komentarzu w poniedziałek późnym wieczorem.

"Teraz to Rosja powinna poczynić wybór na rzecz pokoju" - dodał.