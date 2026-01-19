Najnowszy sondaż Opinia24 przeprowadzony na zlecenie RMF FM pokazuje, że większość Polaków nie popiera pomysłu, by Polska 2050 objęła stanowisko wicepremiera w rządzie Donalda Tuska. Badanie ujawnia także, które grupy społeczne najczęściej sprzeciwiają się temu rozwiązaniu.

Premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz poseł Polski 2050 Paweł Śliz. / Radek Pietruszka / PAP

39 proc. ankietowanych jest przeciwko wicepremierowi z Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska.

27 proc. respondentów popiera taki pomysł, a aż 34 proc. nie ma zdania.

Największy sprzeciw wyrażają osoby w wieku 30-39 lat, z wykształceniem podstawowym oraz wyborcy PiS i Karola Nawrockiego.

Wyniki sondażu: Polacy podzieleni w sprawie wicepremiera z Polski 2050

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie RMF FM, Polacy są podzieleni w kwestii udziału Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska na stanowisku wicepremiera. Najwięcej, bo 39 proc. ankietowanych, jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu (w tym 17 proc. zdecydowanie przeciw i 22 proc. raczej przeciw). Za powierzeniem tej funkcji przedstawicielowi Polski 2050 opowiada się 27 proc. respondentów (7 proc. zdecydowanie za, 20 proc. raczej za). Aż 34 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Czy Polska 2050 powinna mieć wicepremiera w rządzie Donalda Tuska?

Kto najczęściej sprzeciwia się wicepremierowi z Polski 2050?

Analiza wyników sondażu wskazuje, że największy sprzeciw wobec objęcia stanowiska wicepremiera przez polityka Polski 2050 wyrażają osoby w wieku 30-39 lat - aż 25 proc. z nich odpowiedziało "zdecydowanie nie". Podobne nastroje panują wśród osób powyżej 60. roku życia, gdzie 27 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie".

Przeciwnikami tego rozwiązania są również osoby z wykształceniem podstawowym (26 proc. "zdecydowanie nie"), a także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (27 proc. "zdecydowanie nie"). Wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej przeważa odpowiedź "raczej nie" (29 proc.). Wyraźny sprzeciw widać także wśród osób, które w wyborach prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego - odpowiednio 48 proc. i 47 proc. w pierwszej i drugiej turze jest przeciwko temu pomysłowi.



Znacząca grupa niezdecydowanych

Warto zwrócić uwagę na wysoki odsetek osób, które nie mają wyrobionej opinii w tej sprawie - aż 34 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o wicepremiera z Polski 2050. Wyniki te pokazują, że temat budzi spore emocje i nie jest jednoznacznie oceniany przez społeczeństwo.

Sondaż Opinia24 wskazuje, że pomysł powołania wicepremiera z Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska spotyka się z większym sprzeciwem niż poparciem. Najbardziej sceptyczne są osoby młode, z podstawowym wykształceniem oraz wyborcy PiS i Karola Nawrockiego. Spora część społeczeństwa pozostaje jednak niezdecydowana w tej kwestii.

Wicepremier z Polski2050? "Taka była umowa"

Według nieoficjalnych doniesień, porozumienie dotyczące objęcia przez Polskę 2050 stanowiska wicepremiera było ustne i zostało zawarte pomiędzy Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem. Przedstawiciele Polski 2050 podkreślają, że oczekują dotrzymania wszystkich ustaleń przez partnerów koalicyjnych. W ramach umowy ugrupowanie miało otrzymać nie tylko stanowisko wicemarszałka Sejmu, ale także wicepremiera w rządzie.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej oraz kandydatka Polski 2050 na stanowisko wicepremiera, podkreśliła, że sytuacja ta będzie sprawdzianem dla całej koalicji. Umów trzeba dotrzymywać, my dotrzymujemy umów. Takich samych standardów oczekujemy od innych, ale każdy sam za siebie decyduje, jaką robi politykę i czy dotrzymuje słowa, czy też to słowo łamie - zaznaczyła w rozmowie z reporterem RMF FM, mówiąc o tej sprawie jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle Polska 2050 obejmie stanowisko wicepremiera. Kluczowe decyzje w tej sprawie pozostają w gestii premiera.