14 olimpijskich aren w pięciu strefach, ceremonia otwarcia na słynnym stadionie San Siro, zamknięcie igrzysk w amfiteatrze w Weronie - przed nami zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Przedstawiamy olimpijskie obiekty.

Biathloniści będą rywalizować w Anterselvie / ANDREA SOLERO / PAP/EPA

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w północnych Włoszech, w kilku malowniczych regionach.

Areny igrzysk to: Mediolan, Cortina d’Ampezzo, Anterselva, Livigno, Bormio oraz Val di Fiemme.

Ceremonia otwarcia igrzysk odbędzie się na San Siro w Mediolanie, a zamknięcia - w amfiteatrze w Weronie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w kilku malowniczych regionach północnej części kraju. Organizatorzy przygotowali areny w Mediolanie, Cortinie d’Ampezzo, Anterselvie, Livigno, Bormio oraz Val di Fiemme. To właśnie tam rozegrają się najważniejsze zimowe batalie o olimpijskie medale.

W Mediolanie rywalizować będą łyżwiarze figurowi, szybcy oraz specjaliści od short tracku. Miasto stanie się także areną zmagań hokeistów, którzy powalczą o olimpijskie złoto na lodowiskach przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Druga strefa igrzysk to słynna Cortina d’Ampezzo. To właśnie tutaj na stokach rywalizować będą narciarki alpejskie, a na specjalnie przygotowanych torach - bobsleiści, saneczkarze i skeletoniści. W Cortinie znajdzie się także hala do curlingu. W Anterselvie rozegrane zostaną olimpijskie konkurencje biathlonowe.

Stadion San Siro w Mediolanie / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

Trzecią strefę - Valtellina - tworzą Livigno i Bormio. W Livigno o medale powalczą narciarze dowolni i snowboardziści, a Bormio oprócz narciarstwa alpejskiego mężczyzn będzie gospodarzem zawodów w skialpinizmie - dyscyplinie, która po raz pierwszy pojawi się w programie olimpijskim.

W Val di Fiemme sportowe emocje zapewnią konkursy skoków narciarskich w Predazzo oraz zawody w biegach narciarskich w Tesero. Obie areny będą także miejscem rywalizacji w kombinacji norweskiej.

Choć w Weronie nie odbędzie się żadna rywalizacja sportowa, to właśnie tam w amfiteatrze zaplanowano uroczystą ceremonię zamknięcia igrzysk.

Zimowe igrzyska potrwają oficjalnie od 6 do 22 lutego 2026 roku, choć rywalizacja rozpocznie się już 4 lutego. Od 6 do 15 marca, na tych samych arenach o medale walczyć będą sportowcy podczas zimowych igrzysk paraolimpijskich.

Obiekty sportowe zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo

Mediolan

San Siro

Ceremonia otwarcia

Pojemność: 75 000 miejsc

Obiekt znany każdemu fanowi piłki nożnej, bo w roli gospodarza występują na nim utytułowane kluby: Inter Mediolan (obecnie z Piotrem Zielińskim w kadrze) oraz AC Milan.

Milano Ice Skating Arena / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Milano Ice Skating Arena

Dyscypliny: łyżwiarstwo figurowe, short track

Pojemność: 12 800 miejsc

Obiekt na co dzień służy występującej we włoskiej ekstraklasie koszykarskiej drużynie Olimpia Mediolan. Jest też gospodarzem meczów hokeja na lodzie, tenisa oraz koncertów i innych wydarzeń kulturalnych.

Milano Ice Park

Dyscypliny: hokej na lodzie, łyżwiarstwo szybkie

Pojemność: 6500 miejsc

W tym obiekcie znajdować się będzie również główne centrum prasowe.

/ Mateusz Krymski / PAP/REUTERS

Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Dyscypliny: hokej na lodzie

Pojemność: 16 000 miejsc

Nowo budowana hala specjalnie z myślą o igrzyskach. Po nich ma służyć jako gospodarz wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Cortina d'Ampezzo

Cortina Sliding Centre

Dyscypliny: bobsleje, saneczkarstwo, skeleton

Tor powstał w miejscu obiektu, na którym walczono o medale olimpijskie w 1956 roku.

Rywalizacja w narciarstwie alpejskim w Cortinie d'Ampezzo / ANDREA SOLERO / PAP/EPA

Tofane Alpine Skiing Centre

Dyscypliny: narciarstwo alpejskie kobiet

Gospodarz zmagań olimpijskich w 1956 roku, od 1993 roku regularnie organizuje zawody Pucharu Świata. W 2021 odbyły się tam alpejskie mistrzostwa świata.

Cortina Curling Olympic Stadium

Dyscypliny: curling

Pojemność: 8000 miejsc

Obiekt znany też jako Cortina Ice Stadium był gospodarzem ceremonii otwarcia igrzysk w 1956 roku.

Anterselva Biathlon Arena

Dyscypliny: biathlon

Pojemność: 3000 miejsc

Znana jako Suedtirol Arena, była gospodarzem sześciu edycji mistrzostw świata (1975, 1976, 1983, 1995, 2007 i 2020), a od 1978 co roku organizowana jest tam jedna z rund Pucharu Świata. W 1995 roku sensacyjnym mistrzem świata w biegu na 20 km został tam Tomasz Sikora.

W Bormio o medale olimpijskie walczyć będą alpejczycy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Valtellina

Stelvio Ski Centre (Bormio)

Dyscypliny: narciarstwo alpejskie mężczyzn, skialpinizm

Trasa ma ponad trzy kilometry długości, a różnica wzniesień wynosi 987 m. W najstromszym fragmencie nachylenie wynosi 63 procent. Zmorą narciarzy jest skok San Pietro, na którym rozpędzeni zawodnicy przelatują w powietrzu nawet 40 m, osiągając prędkość ponad 140 km/h. Stok był gospodarzem alpejskich mistrzostw świata (1985 i 2005), a od 1993 roku regularnie odbywają się tam zawody Pucharu Świata.

Livigno Snow Park

Dyscypliny: narciarstwo dowolne, snowboard

Pojemność: ok. 6000 miejsc

Stoki położone na wzgórzu Mottolino będą szczególnie obserwowane przez polskich kibiców. Tam już dwa dni po ceremonii otwarcia odbędzie się rywalizacja w snowboardowym slalomie gigancie równoległym, w którym biało-czerwoni osiągali w ostatnich latach sukcesy, na czele ze złotym medal mistrzostw świata Oskara Kwiatkowskiego z 2023 roku.

Livigno Aerials and Moguls Park

Dyscypliny: narciarstwo dowolne

Pojemność: ok. 4000 miejsc

Skoki narciarskie i kombinacja norweska będą się odbywać w Predazzo / ANDREA SOLERO / PAP/EPA

Val di Fiemme

Predazzo Ski Jumping Stadium

Dyscypliny: skoki narciarskie, kombinacja norweska

Miejsce dość szczęśliwe dla polskich skoczków: w 2003 roku Adam Małysz zdobył tam dwa złote medale mistrzostw świata, a 10 lat później na dużym obiekcie triumfował Stoch. W 2013 roku Polacy wywalczyli jeszcze brązowy medal w konkursie drużynowym. Ponadto w 2019 Dawid Kubacki odniósł tam swoje pierwsze indywidualne zwycięstwo w Pucharze Świata.

Tesero Cross-Country Skiing Stadium

Dyscypliny: biegi narciarskie, kombinacja norweska

Pojemność: 50 000 miejsc

Amfiteatr w Weronie będzie miejscem ceremonii zakończenia igrzysk / ZImages / Alamy Stock Photo / PAP/Alamy

Werona

Verona Olympic Arena

Ceremonia zamknięcia

Pojemność: 22 000 miejsc

Rzymski amfiteatr, którego budowa zakończyła się w I wieku. Na świecie znany jest jako gospodarz największych na świecie spektakli operowych.