​Blisko połowa Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a tylko co trzeci jest przeciwnego zdania. Oceny sytuacji politycznej i gospodarczej pozostają stabilne, a większość badanych nie spodziewa się większych zmian w najbliższym roku - wynika ze styczniowego sondażu CBOS.

​Blisko połowa Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

48 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a 30 proc. - w dobrym.

Większość badanych nie spodziewa się zmian w sytuacji politycznej, gospodarczej ani w warunkach życia w najbliższym roku.

Oceny sytuacji politycznej i gospodarczej są zbliżone do wyników z poprzedniego miesiąca, z niewielkimi wahaniami.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Według najnowszego badania CBOS, 48 proc. respondentów ocenia, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych, a 22 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat. W porównaniu z grudniem 2025 roku, odsetek pesymistów wzrósł o 1 punkt procentowy, natomiast optymistów ubyło o 3 punkty procentowe.

W prognozach dotyczących najbliższego roku 43 proc. badanych uważa, że sytuacja w kraju nie ulegnie zmianie (w grudniu było to 47 proc.), 29 proc. spodziewa się pogorszenia (o 1 punkt procentowy mniej niż miesiąc wcześniej), a 17 proc. liczy na poprawę (wzrost o 1 punkt procentowy). Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł z 7 do 11 proc.

Ocena sytuacji politycznej

W styczniu 41 proc. ankietowanych uznało sytuację polityczną za złą, 40 proc. za ani dobrą, ani złą, a 13 proc. za dobrą. W porównaniu z grudniem 2025 r. odsetek negatywnych ocen spadł o 3 punkty procentowe, a pozytywnych wzrósł o 1 punkt procentowy. Większość badanych (57 proc.) nie spodziewa się zmian w polityce w najbliższym roku, 24 proc. przewiduje pogorszenie, a 10 proc. poprawę.

Gospodarka i warunki życia

W części gospodarczej sondażu 37 proc. Polaków oceniło sytuację gospodarczą kraju jako dobrą, 34 proc. jako ani dobrą, ani złą, a 26 proc. jako złą. W porównaniu z grudniem ub.r. nie odnotowano większych zmian. Dwie trzecie badanych (66 proc.) pozytywnie ocenia obecne warunki życia swoje i rodziny, a 65 proc. - warunki materialne gospodarstwa domowego.

Przyszłość bez większych zmian

Większość respondentów (60 proc.) uważa, że za rok ich sytuacja życiowa nie ulegnie zmianie, 17 proc. spodziewa się poprawy, a 14 proc. pogorszenia. Podobnie 69 proc. badanych nie przewiduje zmian w warunkach materialnych swojego gospodarstwa domowego.