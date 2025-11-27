Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwycięzcą zostałaby Koalicja Obywatelska - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na KO swój głos oddałoby 30,9 proc. respondentów. Prawo i Sprawiedliwość uplasowało się na drugim miejscu z wynikiem 26,4 procent.

Premier Donald Tusk z członkami swojego rządu / Adam Burakowski/East News / East News

30,9 proc. badanych w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski deklaruje poparcie dla Koalicji Obywatelskiej.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 26,4 proc. wskazań.

Na trzecim miejscu Konfederacja z wynikiem 15,6 proc.

Do Sejmu weszłyby także Lewica (7,9 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (6,4 proc.).

Co oznaczają te wyniki? Sprawdź w artykule poniżej.

Najnowsze wydarzenia, także ze świata polityki, znajdziesz na rmf24.pl .

30,9 proc. badanych w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski swój głos w najbliższych wyborach parlamentarnych oddało na KO. Prawo i Sprawiedliwość poparłoby 26,4 proc. ankietowanych. Podium zamyka Konfederacja, na którą zagłosowałoby 15,6 proc. respondentów. Wyniki sondażu pokazują, że do Sejmu weszłyby jeszcze:

Lewica (7,9 proc.)

Konfederacja Korony Polskiej (6,4 proc.).

Frekwencja wyborcza według badania wyniosłaby 63,7 proc. 30,4 proc. pytanych nie planuje wziąć udziału w głosowaniu. Poza parlamentem znalazłyby się:

Razem (3,1 proc.),

Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.)

Polska 2050 (1,5 proc.).

5,2 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojego faworyta.

Kto utworzyłby rząd?

Według wyliczeń prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, KO i Lewica zdobyłyby łącznie 209 mandatów - to za mało, by utrzymać większość w Sejmie (potrzeba 231 mandatów).

Wirtualna Polska wskazuje, że rząd mógłby utworzyć szeroki sojusz prawicy, obejmujący ugrupowania od Jarosława Kaczyńskiego, przez Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, aż po Grzegorza Brauna.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21-23 listopada 2025 roku na próbie 1000 osób, metodą CATI/CAWI.