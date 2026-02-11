"Mamy ponad 300 miejsc obrotu na terenie naszej Unii. To jest fragmentacja na sterydach. Potrzebujemy jednego dużego, głębokiego i płynnego rynku kapitałowego. To jest cel naszej Unii oszczędności i inwestycji" — stwierdziła Ursula von der Leyen podczas debaty w Parlamencie Europejskim.

Ursula von der Leyen przekonywała, że UE musi być bardziej konkurencyjna wobec Chin i USA / Jonathan Raa/NurPhoto / East News

W Strasburgu trwa debata na temat "Pilnych działania w celu ożywienia konkurencyjności UE, pogłębienia jednolitego rynku UE i ograniczenia kosztów utrzymania". Jedną z pierwszych przemawiających jest szefowa Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu przekonuje, że UE musi uprościć przepisy dotyczące firm prowadzących działalność w regionie, aby być bardziej konkurencyjną wobec USA i Chin.

Pozwólcie, że ponownie wezmę przykład ze Stanów Zjednoczonych. Jeden system finansowy, jedna stolica finansowa i kilka innych centrów finansowych. Tutaj, w Europie, nie mamy tylko 27 różnych systemów finansowych, z których każdy ma własnego nadzorcę - powiedziała podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim.

Pogłębienie jednolitego rynku

Mamy także ponad 300 miejsc obrotu na terenie naszej Unii. To jest fragmentacja na sterydach. Potrzebujemy jednego dużego, głębokiego i płynnego rynku kapitałowego. I to jest cel naszej Unii oszczędności i inwestycji - stwierdziła.

Von der Leyen dodała, że zaproponuje, aby przywódcy UE zatwierdzili na marcowym szczycie UE wspólną mapę drogową rynku wewnętrznego do 2028 roku, z jasnym harmonogramem, kiedy zostaną podjęte kroki w celu pogłębienia jednolitego rynku UE.

