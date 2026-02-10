"Pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie może brać udziału w spotkaniach objętych klauzulą niejawności" - poinformował kolejny raz Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Dodał, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego "świadomie manipuluje, publikując jedynie fragment pisma ABW z ubiegłego roku", które tego dotyczy. Dobrzyński pokazał pełen dokument. Dyskusja jest pokłosiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której ma być poruszana kwestia m.in. programu SAFE, który ma wzmocnić zdolności obronne państw członkowskich UE, a Polska ma z niego otrzymać ponad 40 miliardów euro.

Fragm. zdj. dokumentu udostępnionego na platformie X przez ministra-koordynatora służb specjalnych Jacka Dobrzyńskiego / Wojciech Olkusnik/East News/ screen X @JacekDobrzynski / East News

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz uważa, że ma dostęp do informacji niejawnych.

Opublikował dokument i fragment innego dokumentu, który według niego to poświadcza.

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaprzeczył temu i opublikował cały dokument ABW.

Gorąco przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego

Z uwagi na zwołaną przez Karola Nawrockiego na środę 11 lutego Radę Bezpieczeństwa Narodowego, dyskusja o dostępie szefa BBN Sławomira Cenckiewicza do informacji o charakterze niejawnym powróciła. Jeśli się pojawi pan Cenckiewicz, nie można żadnej niejawnej informacji przekazać - powiedział w TVN24 koordynator służb specjalnych, minister Tomasz Siemoniak.

Dziś o poranku odniósł się do tego sam Sławomir Cenckiewicz, publikując zdjęcie dokumentu i drugie zdjęcie ostatniej strony innego dokumentu.

"Z mocy art. 152 § p.p.s.a. w związku z korzystnymi dla mnie wyrokami WSA posiadam dostęp do informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych na podstawie poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez SKW. Wydane przez SKW i Prezesa Rady Ministrów decyzje w przedmiocie cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa WSA wyrokiem z 17 VI 2025 r. uchylił, uznając za niezgodne z prawem. Dlatego te decyzje nie wywołują skutków prawnych i nie mogą być w dalszym ciągu wykonywane przez uniemożliwienie mi dostępu do informacji niejawnych (...)" - twierdzi Cenckiewicz.