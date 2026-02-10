"Pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie może brać udziału w spotkaniach objętych klauzulą niejawności" - poinformował kolejny raz Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Dodał, że szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego "świadomie manipuluje, publikując jedynie fragment pisma ABW z ubiegłego roku", które tego dotyczy. Dobrzyński pokazał pełen dokument. Dyskusja jest pokłosiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której ma być poruszana kwestia m.in. programu SAFE, który ma wzmocnić zdolności obronne państw członkowskich UE, a Polska ma z niego otrzymać ponad 40 miliardów euro.

  • Szef BBN Sławomir Cenckiewicz uważa, że ma dostęp do informacji niejawnych.
  • Opublikował dokument i fragment innego dokumentu, który według niego to poświadcza.
  • Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaprzeczył temu i opublikował cały dokument ABW.
Z uwagi na zwołaną przez Karola Nawrockiego na środę 11 lutego Radę Bezpieczeństwa Narodowego, dyskusja o dostępie szefa BBN Sławomira Cenckiewicza do informacji o charakterze niejawnym powróciła. Jeśli się pojawi pan Cenckiewicz, nie można żadnej niejawnej informacji przekazać - powiedział w TVN24 koordynator służb specjalnych, minister Tomasz Siemoniak. 

Dziś o poranku odniósł się do tego sam Sławomir Cenckiewicz, publikując zdjęcie dokumentu i drugie zdjęcie ostatniej strony innego dokumentu.

"Z mocy art. 152 § p.p.s.a. w związku z korzystnymi dla mnie wyrokami WSA posiadam dostęp do informacji niejawnych krajowych i międzynarodowych na podstawie poświadczeń bezpieczeństwa wydanych przez SKW. Wydane przez SKW i Prezesa Rady Ministrów decyzje w przedmiocie cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa WSA wyrokiem z 17 VI 2025 r. uchylił, uznając za niezgodne z prawem. Dlatego te decyzje nie wywołują skutków prawnych i nie mogą być w dalszym ciągu wykonywane przez uniemożliwienie mi dostępu do informacji niejawnych (...)" - twierdzi Cenckiewicz.

Rzecznik koordynatora służb specjalnych: To manipulacja

"Pan Sławomir Cenckiewicz, powołując się na pismo ABW z 1 sierpnia 2025 r. do Pełnomocnika ds. OIN Biura Bezpieczeństwa Narodowego, świadomie manipuluje, publikując jedynie jego fragment. Dla jasności stanowiska ABW przedstawiam cały dokument. Przypomnę - Pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie może brać udziału w spotkaniach objętych klauzulą niejawności" - odpowiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, publikując cały dokument. 

Każdy ma swoją prawdę? Konflikt toczy się od dawna

Spór o to, czy Sławomir Cenckiewicz - szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bliski współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego - ma poświadczenia bezpieczeństwa i tym samym dostęp do informacji o charakterze niejawnym, trwa od miesięcy. Proces odebrania poświadczeń rozpoczął się w lipcu 2023 roku, gdy SKW zarzuciło Cenckiewiczowi zatajenie istotnych informacji w ankiecie bezpieczeństwa. 

Sam zainteresowany ujawnił, że uzasadnienie decyzji zawierało dane medyczne, co określił jako naruszenie. W maju 2025 roku Cenckiewicz usłyszał zarzuty prokuratorskie, m.in. o przekroczenie uprawnień przy współpracy z byłym szefem MON Mariuszem Błaszczakiem w sprawie odtajnienia dokumentów wojskowych - w tym planu operacyjnego "WARTA" - na potrzeby kampanii wyborczej. Choć wygrał sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, wyrok nie jest prawomocny. Zarówno SKW, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stoją na stanowisku, że (…) szef BBN nie posiada dostępu do informacji niejawnych - tak Jacek Dobrzyński mówił w październiku ubiegłego roku.

