Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego na czwartek 11 września na godz. 17 - poinformował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Po porannej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której udział wziął m.in. prezydent, premier oraz szef BBN, Nawrocki przekazał, że w najbliższym czasie zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która ostatecznie odbędzie się w czwartek o godz. 17.