Termin Rady jest uzgodniony z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, tak aby liderzy każdego z ugrupowań w parlamencie mogli zabrać głos.

O 14.30 (w Sejmie) ma być informacja szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odnośnie tego, co się wydarzyło, jakie są znane informacje. A później Rada Bezpieczeństwa Narodowego po to, żeby wszystkie środowiska reprezentowane w Sejmie miały możliwie pełną informację (...). Myślę, że to już jest czas na krytyczne analizy, nie przeciwko komuś tylko za dobrymi rozwiązaniami - mówił Bogucki w Polsat News.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

Drony nad Polską. "Bezprecedensowe zdarzenie"

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. W ocenie wojska był to "akt agresji" i "bezprecedensowe zdarzenie", które stworzyło realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

Premier Donald Tusk poinformował, że doszło do 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej, a drony nadleciały również z kierunku Białorusi. Zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. Na terytorium Polski znaleziono do tej pory szczątki 16 dronów.

To pierwszy raz, gdy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO.

Rozmowa Nawrocki-Trump "potwierdziła jedność sojuszniczą"

W środę prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To czwarta rozmowa polskiej głowy państwa i amerykańskiego prezydenta.



Rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Trumpem na temat wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przeze mnie z naszymi sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą - przekazał Nawrocki.