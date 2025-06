Konfederacja Korony Polskiej rośnie w siłę. Do ugrupowania Grzegorza Brauna dołączył w środę Jacek Wilk, polityk związany dotychczas m.in. z partią KORWiN i Konfederacją. Były poseł stwierdził, że chce "eksplozji polskiej gospodarki".

Od lewej: Sławomir Zawiślak, Grzegorz Braun, Jacek Wilk i Włodzimierz Skalik podczas konferencji prasowej w Sejmie, podczas której ogłoszono przystąpienie Jacka Wilka do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna / Rafał Guz / PAP

O dołączeniu Jacka Wilka do Konfederacji Korony Polskiej poinformowali parlamentarzyści formacji na konferencji prasowej w środę w Sejmie. Dzisiaj pan poseł Jacek Wilk wzmacnia naszą formację. W związku z tym jeszcze szerzej rozkładamy skrzydła, z tym skrzydłem wolnościowym, które pozostają narodowe i katolickie - powiedział Grzegorz Braun.

Europoseł wyraził nadzieję, że były polityk m.in. partii KORWiN i Konfederacji wejdzie do Sejmu przyszłej kadencji, a przygotowane przez niego projekty zmian legislacyjnych "nie będą leżały w szufladzie, ale przez ich formację będą wchodziły do debaty publicznej", a jeżeli - jak powiedział lider Korony Konfederacji Polskiej - "szeroki gaśnicowy front będzie mógł współtworzyć większość konstytucyjną w następnym Sejmie", być może i do porządku prawnego.

Jacek Wilk o priorytetach

Jacek Wilk powiedział, że jego priorytety w polityce to "doprowadzenie do eksplozji polskiej gospodarki". Polska musi się albo bardzo szybko rozwijać albo zniknie. Jest tylko jeden ratunek - eksplozja polskiej gospodarki - mówił.

Jak dodał, jego celem jest przywrócenie, w nieco zmienionej formie, tzw. ustawy Wilczka - aktu prawnego, który obowiązywał od 1989 r., a który na nowo w sposób liberalny regulował prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Drugi priorytet wskazany przez polityka to "kompletna zmiana systemu podatkowego", a trzeci - "całkowita dobrowolność składek na system ubezpieczeń społecznych".

Konfederacja Korony Polskiej rośnie w siłę

W tym tygodniu Konfederacja Korony Polskiej powołała w Sejmie własne koło, które tworzą: byli posłowie Konfederacji Roman Fritz i Włodzimierz Skalik oraz były poseł PiS Sławomir Zawiślak.

Sąd partyjny Konfederacji zadecydował w styczniu o usunięciu z ugrupowania Grzegorza Brauna w związku z jego decyzją o starcie w wyborach prezydenckich (polityk w I turze wyborów uzyskał 4. wynik i 6,34 proc. poparcia). W marcu Skalik i Fritz, reprezentujący Konfederację Korony Polskiej, której prezesem jest Braun, ogłosili odejście z klubu parlamentarnego Konfederacji.

Jacek Wilk to prawnik i polityk w przeszłości związany m.in. z Unią Polityki Realnej, Kongresem Nowej Prawicy i partią KORWiN. W 2015 r. dostał się do Sejmu, w którym był częścią koła Konfederacji.

Również w 2015 roku Jacek Wilk wystartował w wyborach prezydenckich (z poparciem m.in. Janusza Korwin-Mikkego), w których uzyskał 0,46 proc. głosów.