Poseł Sławomir Zawiślak po wyborach prezydenckich postanowił opuścić klub Prawa i Sprawiedliwości. Związał się z ugrupowaniem Grzegorza Brauna - dzięki w temu w Sejmie powstało nowe koło poselskie - Konfederacji Korony Polskiej. Zawiślak był członkiem PiS od 2002 r., to jego szósta kadencja w Sejmie.

Europoseł Grzegorz Braun (w środku) oraz posłowie Roman Fritz (z lewej) i Sławomir Zawiślak (z prawej) podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie. / Piotr Nowak / PAP

Poseł Sławomir Zawiślak, dotychczas związany z PiS i wieloletni parlamentarzysta, dołącza do nowo powołanego Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej.

Nowe koło tworzą również Roman Fritz i Włodzimierz Skalik, którzy weszli do Sejmu z list Konfederacji.

Grzegorz Braun, lider Korony, podkreśla patriotyczny charakter działań nowego koła i doświadczenie Zawiślaka jako ważny atut zespołu.

Jednym z pierwszych projektów koła będzie uchwała ustanawiająca rok 2027 rokiem Gietrzwałdu i nadanie sanktuarium gietrzwałdzkiemu statusu narodowego.

"Mamy to! Koło Poselskie Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie bieżącej, X kadencji" - obwieścił we wtorek triumfalnie na platformie X Grzegorz Braun, europoseł, szef Konfederacji Korony Polskiej.

Nowe koło poselskie tworzą Roman Fritz i Włodzimierz Skalik - obydwaj weszli do Sejmu z listy Konfederacji - oraz poseł Sławomir Zawiślak.

Zawiślak do tej pory był członkiem klubu PiS, z list tej partii dostał się do Sejmu. To szósta kadencja tego parlamentarzysty. Do PiS przystąpił w 2002 r., był m.in. przewodniczącym partii w okręgu chełmskim (Lubelskie).

Grzegorz Braun skomentował na konferencji prasowej nowy transfer Korony:

To jest decyzja ze strony prezydium i komitetu politycznego Konfederacji Korony Polskiej i decyzja ze strony tak doświadczonego posła, jakim jest nasz kolega Zawiślak - powiedział.

Zdaniem Brauna, poseł Zawiślak jest od lat liderem i inicjatorem wydarzeń o charakterze patriotycznym. Bardzo liczymy na to doświadczenie, które tylko z czasem, tylko z wiekiem przychodzi - dodał.

Braun przekazał też, że jedną z pierwszych inicjatyw koła będzie projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 rokiem Gietrzwałdu.

Sprawozdawcą tej uchwały będzie z ramienia Korony poseł Zawiślak - zapowiedział lider Korony. Liczymy na to, że uda nam się jako posłom na Sejm przyczynić do tego, by sanktuarium gietrzwałdzkie zyskało status sanktuarium narodowego i to jest cel nasz, uwaga, bardzo polityczny - podkreślił.

Koło w Sejmie może utworzyć co najmniej 3 posłów, klub- 15. Koło poselskie, w przeciwieństwie do klubu, nie może być reprezentowane w Konwencie Seniorów.