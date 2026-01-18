Aż 86 proc. Amerykanów sprzeciwia się przejęciu Grenlandii przez Stany Zjednoczone siłą, a 70 proc. nie popiera wykorzystania środków federalnych do zakupu wyspy - wynika z najnowszego sondażu YouGov, którego wyniki omawia stacja CBS News.

Protest "Grenlandia dla Grenlandczyków" w Kopenhadze / Rex Features/East News / East News

Według badania przeprowadzonego przez YouGov, jedynie 14 proc. Amerykanów poparłoby użycie siły do przejęcia Grenlandii, natomiast aż 86 proc. jest temu przeciwnych.

Również pomysł zakupu wyspy za państwowe pieniądze nie znajduje szerokiego poparcia - 70 proc. ankietowanych jest przeciw, a tylko 30 proc. wyraziło aprobatę dla takiego rozwiązania.

Sondaż pokazuje wyraźne różnice wśród wyborców poszczególnych partii. Aż 97 proc. wyborców demokratów i 90 proc. niezależnych sprzeciwia się użyciu siły wobec Grenlandii. Wśród republikanów odsetek ten wynosi 70 proc., jednak 30 proc. sympatyków tej partii poparłoby takie działanie.

Znacząca większość respondentów (69 proc.) uważa, że przejęcie Grenlandii siłą mogłoby skutkować wystąpieniem USA z NATO oraz wywołać niestabilność na świecie. Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) wskazuje, że przejęcie wyspy zapewniłoby Stanom Zjednoczonym dostęp do cennych zasobów, a 42 proc. uznaje, że byłby to pokaz siły wobec Rosji i Chin.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-16 stycznia na grupie 2523 dorosłych Amerykanów.

YouGov to międzynarodowa firma zajmująca się badaniami opinii publicznej i analizą danych, założona w 2000 roku w Wielkiej Brytanii. Firma specjalizuje się w przeprowadzaniu sondaży internetowych na temat polityki, gospodarki, społeczeństwa oraz konsumenckich preferencji.











