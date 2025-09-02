Nawet dwa tysiące północnokoreańskich żołnierzy zginęły, walcząc po stronie Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie - informuje Narodowa Służba Wywiadowcza (NIS) Korei Płd. Tymczasem przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un specjalnym pociągiem podróżuje do Pekinu.

Kim Dzong Un z towarzyszami obok specjalnego pociągu / KCNA EDITORIAL USE / PAP/EPA

Szacowaną liczbę poległych północnokoreańskich żołnierzy NIS ujawniła podczas posiedzenia parlamentarnej komisji ds. wywiadu.

Tysiące żołnierzy do walki z Ukrainą

Według służb Pjongjang "planuje wysłać do Rosji trzecią grupę złożoną z 6 tys. żołnierzy, a według naszych informacji 1 tys. żołnierzy inżynierii wojskowej już dotarło do Rosji" - podała agencja Yonhap. Dotychczasowe kontyngenty "stacjonują na tyłach jako siły rezerwowe i istnieje możliwość wymiany lokalnego dowództwa" - dodano.

Od października ubiegłego roku Korea Północna wysłała do Rosji co najmniej 13 tys. żołnierzy oraz znaczne dostawy broni konwencjonalnej, aby wesprzeć działania wojenne Kremla w Ukrainie.

W ubiegłym tygodniu północnokoreańska agencja KCNA poinformowała, że przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un uhonorował północnokoreańskich "męczenników" poległych w Rosji i złożył kondolencje ich rodzinom.

Kim Dzong Un w drodze do Pekinu

Obecnie Kim Dzong Un jest w drodze do Pekinu, gdzie w środę weźmie udział w paradzie wojskowej u boku m.in. przywódcy Rosji Władimira Putina. Według NIS opancerzony pociąg z Kimem na pokładzie we wtorek przekroczył granicę Korei Płn. z Chinami.

W środę w Pekinie odbędzie się wielka parada wojskowa z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W ubiegłym tygodniu ujawniono, że rosyjski przywódca ma zająć miejsce po prawej stronie gospodarza uroczystości - chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, podczas gdy Kim - po lewej.

Wizyta ta - jak oceniła NIS - "ma na celu poszerzenie zakresu działań zewnętrznych poprzez przywrócenie stosunków między Koreą Północną a Chinami oraz pozyskanie wsparcia gospodarczego Chin w celu znalezienia wyjścia z kryzysu systemu".

NIS nie wyklucza, że wraz z Kimem podróżuje jego żona Ri Sol Dzu oraz wpływowa siostra, Kim Jo Dzong.