Ministerstwo Zdrowia chce wydłużyć zawieszenie nakładania kar za brak lekarza w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego aż do końca 2026 roku. Powodem jest poważny deficyt lekarzy, który dotyka niemal połowy takich zespołów w całej Polsce.

Zawieszenie kar za brak lekarza w karetkach

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, który zakłada przedłużenie zawieszenia nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar na świadczeniodawców w przypadku braku lekarza w karetkach pogotowia.

Nowe przepisy mają obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.



Dramatyczny deficyt lekarzy

Resort zdrowia podkreśla, że decyzja o przedłużeniu abolicji ma charakter przejściowy.

"Obecnie deficyt lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w skali kraju wynosi 49,8 proc." - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Oznacza to, że niemal połowa karetek specjalistycznych nie ma w swoim składzie lekarza.



Zgodnie z projektem, NFZ nie będzie nakładał kar umownych, jeśli w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego będą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

W skład takiego zespołu musi wchodzić ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu ratownictwa.



Prace nad nowym modelem ratownictwa

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że zawieszenie kar jest rozwiązaniem tymczasowym.

"Przedłużenie abolicji do 31 grudnia 2026 r. ma charakter przejściowy - do czasu wypracowania docelowego modelu funkcjonowania ratownictwa pozaszpitalnego, który uwzględni problemy z zatrudnieniem lekarzy w ZRM" - podkreśla resort.



Projekt rozporządzenia trafił już do konsultacji publicznych. Ostateczny kształt przepisów zostanie wypracowany po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony.