Ministerstwo Zdrowia chce wydłużyć zawieszenie nakładania kar za brak lekarza w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego aż do końca 2026 roku. Powodem jest poważny deficyt lekarzy, który dotyka niemal połowy takich zespołów w całej Polsce.
Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, który zakłada przedłużenie zawieszenia nakładania przez Narodowy Fundusz Zdrowia kar na świadczeniodawców w przypadku braku lekarza w karetkach pogotowia.
Nowe przepisy mają obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Resort zdrowia podkreśla, że decyzja o przedłużeniu abolicji ma charakter przejściowy.
"Obecnie deficyt lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego w skali kraju wynosi 49,8 proc." - informuje Ministerstwo Zdrowia.
Oznacza to, że niemal połowa karetek specjalistycznych nie ma w swoim składzie lekarza.
Zgodnie z projektem, NFZ nie będzie nakładał kar umownych, jeśli w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego będą trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.
W skład takiego zespołu musi wchodzić ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu ratownictwa.
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że zawieszenie kar jest rozwiązaniem tymczasowym.
"Przedłużenie abolicji do 31 grudnia 2026 r. ma charakter przejściowy - do czasu wypracowania docelowego modelu funkcjonowania ratownictwa pozaszpitalnego, który uwzględni problemy z zatrudnieniem lekarzy w ZRM" - podkreśla resort.
Projekt rozporządzenia trafił już do konsultacji publicznych. Ostateczny kształt przepisów zostanie wypracowany po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony.