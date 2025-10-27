We wtorek rozpoczną się utrudnienia na drodze krajowej nr 7, czyli popularnej zakopiance. Są one związane z kolejnymi pracami przy budowie węzła Myślenice. Droga w tym rejonie zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Taka organizacja ruchu potrwa do czwartkowego wieczora.

Jak przekazał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), utrudnienia rozpoczną się we wtorek rano ok. godz. 9 i związane będą z pracami wykończeniowymi przy kładce dla pieszych.

Zmiana organizacji ruchu

W związku z tym zmieniona zostanie organizacja ruchu w Myślenicach, w wyniku czego zakopianka będzie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku.

W piątek 31 października oraz 1 i 2 listopada te ograniczenia zostaną usunięte i ruch na zakopiance będzie odbywał się dwoma pasami w każdym kierunku.

Drogowcy wyłączą także światła na zakopiance i zamkną możliwość wyjazdu z ul. Sobieskiego na DK7. Na odcinku ok. 150 m ul. Sobieskiego będzie jednokierunkowa (przejazd tylko w kierunku centrum).



Wyjazd z Myślenic na zakopiankę będzie możliwy objazdem przez ul. Słowackiego. Na ul. Sobieskiego będą prowadzone prace związane z budową ronda.

Według zapowiedzi GDDKiA, taka organizacja ruchu potrwa do czwartku wieczorem z wyjątkiem ul. Sobieskiego, gdzie nadal będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy, tylko w kierunku centrum.





Węzeł drogowy w Myślenicach

Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wczesną wiosną 2024 roku i potrwa do końca 2025 roku. Dzięki budowie węzła będzie można zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego.

W ramach inwestycji powstaną dodatkowe pasy pozwalające na wjazd na węzeł i na zakopiankę. Na ul. Sobieskiego powstanie rondo, z którego będzie można wjechać na drogę krajową nr 7.

Ważnym dla pieszych punktem tej inwestycji będzie budowa nowej kładki w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu drogowcy będą mogli zlikwidować dotychczasowe przejście w tym rejonie.