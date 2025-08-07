Prezydent Karol Nawrocki powołał w czwartek skład swojej kancelarii. "W tej drużynie są z jednej strony doświadczeni politycy i urzędnicy państwowi" - mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. "Jest też jedna osoba wyjątkowa w tym gronie (...), jest nie tylko symbolicznym, ale też ideowym łącznikiem z kancelarią prezydenta Andrzeja Dudy" - mówił o Wojciechu Kolarskim prezydent. "To wyraz uznania dla całej prezydentury Andrzeja Dudy, ale przede wszystkim dla pracy Wojciecha Kolarskiego" - dodawał.

Prezydent Karol Nawrocki i powołany na rzecznika prasowego kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz / Paweł Supernak / PAP

Ludzie prezydenta

Szefem KPRP został Zbigniew Bogucki, polityk PiS z woj. zachodniopomorskiego, zaangażowany w kampanię Nawrockiego i były wojewoda zachodniopomorski (2020-2023). Wcześniej na to stanowisko typowany był Przemysław Czarnek, jednak zrezygnował, nie chcąc rezygnować z funkcji politycznych.

Zastępcą Boguckiego został Adam Andruszkiewicz, poseł PiS z Podlasia, były wiceszef resortu cyfryzacji, wcześniej związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym.

Szefem gabinetu prezydenta od dziś jest Paweł Szefernaker, poseł PiS i szef sztabu wyborczego Nawrockiego, wcześniej wiceszef MSWiA.