Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że będzie dążył do przywrócenia praworządności i działania Konstytucji w Polsce. Podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z prezydentem Karolem Nawrockim, ma przygotowany plan B.

Waldemar Żurek o współpracy z prezydentem / Anita Walczewska/East News / East News

Spór o praworządność w Polsce

W środę szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do słów prezydenta Karola Nawrockiego, który w orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym podkreślił konieczność przywrócenia praworządności w kraju. Prezydent stwierdził: Ciężko nazwać praworządnym państwo, w którym nie działa i nie funkcjonuje legalnie wybrany prokurator krajowy, w którym artykuł 7 konstytucji mówiący, że organy władzy państwowej muszą działać na podstawie i w granicach prawa jest niestety regularnie łamany.

Nawrocki zapowiedział również, że nie będzie awansował ani nominował sędziów, którzy "godzą w porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej Polskiej".

Minister: „Chciałbym przekonać prezydenta”

W odpowiedzi na te słowa Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24 zaznaczył, że choć zarówno on, jak i prezydent, zgadzają się co do konieczności przestrzegania Konstytucji, to różnią się w jej interpretacji.

Wydaje mi się, że mamy podobne spojrzenie, że należy przestrzegać Konstytucji, ale każdy z nas inaczej je rozumie. Chciałbym najpierw przekonać pana prezydenta, że dla dobra naprawdę wszystkich naszych obywateli musimy zażegnać spór w wymiarze sprawiedliwości, ale przywrócić działanie konstytucji - powiedział minister.

Żurek podkreślił, że za czasów rządów PiS uchwalano ustawy, które "w oczywisty i rażący sposób naruszały konstytucję".

Nie można było zmienić zwykłą ustawą kadencji organów konstytucyjnych opisanych wprost w Konstytucji. Nie można było doprowadzić do politycznego przejęcia kilku najważniejszych instytucji dla obywateli - dodał.

Plan B ministra sprawiedliwości

Minister zadeklarował, że w swoich działaniach będzie kierował się Konstytucją oraz międzynarodowymi konwencjami wiążącymi Polskę.

Jeżeli będzie rozbieżność z prezydentem, to oczywiście mam plan B. Chciałbym proponować prezydentowi rozwiązania ustawowe najlepsze dla Polaków. Jeżeli prezydent będzie miał inne zdanie, będzie musiał to prawnie uzasadnić i wydaje mi się, że tu będzie prezydentowi najtrudniej - zaznaczył Żurek.

Na zakończenie minister podkreślił, że: Musi po prostu przywrócić w Polsce praworządność. I będę do tego dążył każdym swoim momentem życia i każdą decyzją.