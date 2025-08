"Już Prezydent Andrzej Duda podjął taką próbę" - tak o zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej zmiany konstytucji, o czym mówił w środę rano w orędziu tuż po zaprzysiężeniu na prezydenta, napisał Adam Bodnar. "(...) Pomysł Prezydenta Dudy legł w gruzach. A każdy kolejny rok pokazywał, jak bardzo Polacy przywiązani są do demokratycznych wartości, wolności i zasad praworządności zapisanych w naszej Konstytucji z 1997 roku" - dodał były minister sprawiedliwości.

Adam Bodnar / Wojciech Olkusnik/ / East News

Zaprzysiężony dziś na prezydenta Karol Nawrocki - w orędziu, które wygłosił w Sejmie po godz. 10 - zapowiedział projekt nowej konstytucji i powołanie rady ds. naprawy ustroju państwa. Nawrocki zaznaczył, że wierzy, że nowa konstytucja zostanie przyjęta w 2030 roku. Stwierdził także, że "Polska musi wrócić na drogę praworządności". "Dziś nie jest na tej drodze" - powiedział

Ten konkretny aspekt "konfrontacyjnego" orędzia - jak określiło je wielu polityków i komentatorów - po południu skomentował były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny Adam Bodnar.

Ale to już było

Poprzednik Waldemara Żurka napisał, że "w kontekście zapowiedzi prac nad nową Konstytucją, wygłoszonej dziś przez Prezydenta Karola Nawrockiego, warto przypomnieć, że już Prezydent Andrzej Duda podjął taką próbę".

"Publiczna deklaracja rozpoczęcia przygotowań do zmiany Konstytucji pojawiła się w roku 2018, w czasie wystąpienia z okazji Święta 3 Maja. Następnie, 20 lipca, Prezydent przedstawił Senatowi RP propozycję 10 pytań referendalnych. Warto tu przypomnieć, że był to czas, kiedy to PiS kontrolował większość w Senacie. Mimo to tylko 10 senatorów, kilka dni później, zareagowało entuzjastycznie na projekt Prezydenta. 52 senatorów wstrzymało się od głosu, a 30 głosowało przeciwko" - zaznaczył Adam Bodnar.

"Pomysł Prezydenta Dudy legł w gruzach"

"Tak czy inaczej – pomysł Prezydenta Dudy legł w gruzach. A każdy kolejny rok pokazywał, jak bardzo Polacy przywiązani są do demokratycznych wartości, wolności i zasad praworządności zapisanych w naszej Konstytucji z 1997 roku. Ostatecznie właśnie prodemokratyczna postawa większości obywateli doprowadziła w 2023 roku do wyborczego zwycięstwa Koalicji 15. Października" - napisał dalej.

Adam Bodnar dodał, że "Polska ruszyła wtedy w stronę odbudowy praworządności". "Walczmy dziś o to, by z tej drogi już nie zeszła" - podsumował.