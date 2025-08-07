"Chciałbym zobaczyć ten projekt. Ale jeżeli będzie on taki sam jak poprzedni, to on się nie nadaje, by go wprowadzić pod obrady Sejmu" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ten sposób odniósł się do zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który chce dziś złożyć projekt ustawy ws. CPK.

Czy będzie porozumienie z prezydentem ws. CPK? Lasek komentuje Piotr Mazur / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy będzie porozumienie z prezydentem ws. CPK? Lasek komentuje

Prezydent Karol Nawrocki podczas orędzia, które wygłosił w trakcie środowego Zgromadzenia Narodowego, zadeklarował, że będzie konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21, który przedstawił w kampanii wyborczej. Zapewnił, że będzie dążył do tego, aby polskie państwo było miejscem rozwoju, wielkich przełomowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, polskie drogi i polskie porty.

W sposób szczególny wyróżnił CPK i zapowiedział, że w czwartek złoży projekt dotyczący powrotu do jego "tradycyjnego kształtu", tak byśmy - jak mówił - "znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać".

"Chciałbym zobaczyć projekt Nawrockiego"

W Porannej rozmowie w RMF FM Maciej Lasek - wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego mówił, że chciałby zobaczyć ten projekt.

Jeżeli to jest ten sam projekt albo bardzo zbliżony do tego, który był składany jako projekt obywatelski, to on się nie nadaje do tego, żeby wprowadzić go pod obrady Sejmu i uchwalać - powiedział.

Jego zdaniem poprzedni projekt ws. CPK był dogmatyczny.

Tam zaproponowano, żeby zaszyć konkretne terminy, kiedy musi się coś wydarzyć. Każdy, kto zajmował się procesami inwestycyjnymi i dużymi projektami wie, że nie można czegoś nakazać w tym zakresie ustawą, bo jest wiele rzeczy, które mogą się zmienić. Ten projekt, który jeszcze poprzednicy przygotowali, miał zapis, że nie można nic w nim zmienić, on jest genialny - zaznaczył Lasek.

"Kolej dużych prędkości jest do komunikowania dużych ośrodków"

Wiceminister mówił także o kolei dużych prędkości. Na całym świecie, gdzie jest wybudowana kolej dużych prędkości, główne linie idą między dużymi ośrodkami, a poprzez zjazdy do mniejszych miejscowości i średnich miast jak Kalisz, Sieradz, Pleszew - wyjaśniał.

Jego zdaniem Kalisz jest miastem, które zyska najwięcej na kolei dużych prędkości. Czas przejazdu z Kalisza do Poznania dla najszybszego pociągu, dla najszybszej relacji będzie wynosił 35 minut. Teraz jest to półtorej godziny - podkreślił.

To nie jest tak, że my powinniśmy przeprowadzić kolej dużych prędkości przez praktycznie każde miasto. Nawet jeśli minister Horała tak uważa, że tak było, to jego szef przez pewien czas - minister Adamczyk - wyraźnie mu wskazał w 2022 roku, że kolej dużej prędkości nie jest elementem walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Ma w tym w jakiś sposób pomagać, ale generalnie jest do komunikowana dużych ośrodków. Po tym samym torze będą jeździły pociągi z nieco mniejszą prędkością. (...) I one będą rozwiązywały problemy związane z tymi mniejszymi miastami - dodał Lasek.

Wiceminister mówił także, że według niego budowa CPK to w pewnym sensie decyzja polityczna. Chciałby jednak bardzo, aby była ona oparta o realne potrzeby.

Teraz jest to projekt oparty o realne liczby, o podstawy, o potrzeby komunikacyjne ruchu pasażerskiego w Polsce. I chciałbym, żeby taki pozostał, żeby polityka na tej projekt nie miała wpływu - przekazał.

Lasek o pomyśle Pełczyńskiej-Nałęcz. "To na razie koncepcja, która nie jest poparta żadnymi analizami"

Piotr Salak pytał też o propozycję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. "131 mld zł ma kosztować CPK i KDP - potwierdził min.Lasek. To dobry moment, aby wrócić do tematu sposobu finansowanie wielkich inwestycji w Polsce. Z automatu wychodziliśmy dotychczas z założenia, że to rolą państwa i tylko państwa jest finansowanie z budżetu wielkich inwestycji rozwojowych. CPK, elektrownia atomowa - obciążą nasz budżet i tym samym zwiększą dług" - napisała szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Dlatego proponuje nowe podejście do publicznych inwestycji poprzez włączenie w nie prywatnych inwestorów - wprowadzając CPK na giełdę czy emitując CPK obligacje. W budowę elektrowni atomowej warto dodatkowo włączyć, tak jak zrobili to choćby Finowie, spółki Skarbu Państwa w zamian za dostawy energii po preferencyjnych cenach w przyszłości. Dzięki temu te inwestycje rozwojowe powstaną, ale ze znacznie mniejszym obciążeniem finansów publicznych" - dodała.

Jak na taki pomysł zapatruje się Maciej Lasek? Słyszałem o takiej koncepcji. Myślę, że to jest na razie koncepcja, która nie jest poparta żadnymi analizami - odpowiedział.

Co z Okęciem?

W audycji padło też pytanie o modernizację Okęcia.

Uruchomienie nowej przepustowości na lotnisku Chopina jest zaplanowane na wiosnę 2029. Maksymalna przepustowość tego lotniska ma być osiągnięta w granicach 30 mln pasażerów - może z niewielkim plusem. Z analiz, które zostały przeprowadzone w spółce Polskie Porty Lotnicze wynika, że w momencie, kiedy będziemy przenosili cały ruch lotniczy do nowego lotniska w Baranowie, to ona nam się zwróci. Generalnie ta inwestycja jest dziś nam potrzeba, żeby ten ruch, który bardzo mocno rośnie i to zapotrzebowanie na nowe sloty na lotnisku Chopina są bardzo duże, żebyśmy mogli to obsłużyć. Istotne jest również to, żeby na tym naszym lotnisku dać możliwość rozwijania się Polskim Liniom Lotniczym LOT - zaznaczył.

Zapewnił, że Okęcie nie będzie "zjadało" CPK.

Na pewno cały ruch lotniczy, który dziś mamy na lotnisku Chopina zostanie przeniesiony na lotnisko w Baranowie. Nie możemy utrzymywać lotniska Chopina i w Baranowie w tej samej funkcji - zaznaczył.

Jak dodał, "za 2 lata będziemy mogli powiedzieć, jaki jest plan na to, co po lotnisku Chopina". Jednym z pomysłów jest stworzenie Centrum Nowoczesnych Technologii.

"Jestem zadaniowcem"

Maciej Lasek pytany o to, czy zostanie w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedział: To jest pytanie do premiera.

Natomiast ja jestem zadaniowcem. Zlecono mi zadanie budowy CPK i nadzoru nad polskim lotnictwem. Staram się to wykonywać jak najlepiej - dodał.

