Dopytywany, w Sejmie przez dziennikarzy o ten wpis, premier zaznaczył, że być może taka presja wpłynie na korektę zapowiedzi prezydenta Dudy. Tusk podkreślił, że obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców było jego zobowiązaniem z kampanii wyborczej. "Prezydent zna moją opinię" - dodał Tusk.

Szef rządu podkreślił, że jeśli prezydent zawetuje nowelizację, to jako premier podejmie kroki, by - pewnie po wyborach prezydenckich - wrócić do tematu obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Obniżenie składki kością niezgody w koalicji 15 października

O zawetowanie ustawy ws. obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców apelowali do prezydenta Dudy kandydaci na prezydenta Adrian Zandberg (Razem) i Magdalena Biejat (Lewica), Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska.

Argumentują, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia. Procedowaniu m.in. projektu dotyczącego składki zdrowotnej z pominięciem konsultacji sprzeciwiła się strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego. Przeciwne obniżce składki zdrowotnej są także organizacje pacjenckie m.in. Ogólnopolska Federacja Onkologiczna i Onkofundacja Alivia.

Nowelizacją ustawy ws. składki zdrowotnej zajmie się Senat na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu. We wtorek senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji bez poprawek. Biuro legislacyjne Kancelarii Senatu w opinii do ustawy zwróciło uwagę, że rządowy projekt skierowano do Sejmu bez przeprowadzenia konsultacji publicznych, a takie naruszenie procedury legislacyjnej podlega ocenie zgodności z Konstytucją.

Szczegóły dotyczące nowelizacji ustawy

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców - do pewnego poziomu będzie ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów będzie procentowa.

Część zryczałtowana składki będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Druga część będzie obliczana od nadwyżki dochodów powyżej 1,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową lub podatkiem liniowym (stawka 4,9 proc.).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem druga część składki będzie naliczana od nadwyżki przychodów powyżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (stawka 3,5 proc.).

Przepisy zaczną obowiązywać od początku 2026 r., a zmiany dotyczące 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą mają kosztować budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle mają się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej).

Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi o składkę w przypadku świadczeń emertytalnych - dalej będzie to 9 proc. Nowelę ustawy zakładającą obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił na początku kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciw byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem, a Konfederacja wstrzymała się od głosu.