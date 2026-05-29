"Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej" - mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na konferencji prasowej, odnosząc się do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia "Bohaterów UPA".

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Zbrojnych Ukrainy . Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Radosław Sikorski pytany o plany Karola Nawrockiego, który wystąpił do Kapituły Orła Białego o odebranie prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia , stwierdził, że "to jest prerogatywa prezydenta". Oceńcie państwo sami tę decyzję - odpowiedział krótko szef MSZ na konferencji prasowej.

Donald Tusk już to podsumował celnie. Mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.

IPN protestuje, Lech Wałęsa pisze, że Zełenski mu ubliżył

W czwartek przeciwko decyzji Zełenskiego zaprotestował na portalu X Instytut Pamięci Narodowej. Podkreślił, że "Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Budowanie przez władze Ukrainy kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji".

W czwartek decyzja Zełenskiego wywołała też oburzenie byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy . "Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom. W związku z tym publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi. Narodowi nadal będę pomagał w walce z sowietami. Prezydentowi Zełenskiemu odmawiam wsparcia!" - stwierdził w krótkim wpisie na Facebooku były prezydent Polski Lech Wałęsa.

Reakcja polskiego MSZ na decyzję Zełenskiego

W czwartek doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem.

Polska strona jasno wyraziła sprzeciw wobec decyzji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i jasno wyjaśniła, jak bolesna była ona dla Polaków. Podkreśliła też, jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie.

Do sprawy w piątek odniósł się na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia 'Bohaterów UPA'" - napisał.

Podkreślił, że decyzja ta "rani pamięć o ofiarach tej organizacji" i uderza w dialog między naszymi narodami. "Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Kwestię tę podnosimy w rozmowach z partnerami z Ukrainy" - wskazał Wewiór.

Ambasada Ukrainy - pytana przez PAP o reakcję strony polskiej na decyzję ukraińskiego przywódcy i o czwartkowe spotkanie - przekazała w piątek, że Wasyl Bodnar potwierdził, iż był zaproszony do polskiego MSZ. "W MSZ RP wyrażono zaniepokojenie w związku z podjętą w Ukrainie decyzją o nadaniu honorowej nazwy jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy" - przekazała PAP ambasada Ukrainy.

Zaznaczyła, że o rozmowie poinformowano Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Rzeź wołyńska

Według historyków w lipcu 1943 roku Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na blisko 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego na terenie obecnej Ukrainy. Sprawcami zbrodni, która nazywana jest także rzezią wołyńską, byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)-B (frakcja Bandery) i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia.