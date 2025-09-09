Jeszcze przed południem ogłoszone mają zostać szczegóły rekonstrukcji w Ministerstwie Zdrowia. Jak już informowaliśmy w RMF FM, z resortem pożegnać ma się trójka wiceministrów związanych z partiami politycznymi. Zastąpić mają ich eksperci, spoza świata polityki.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Z informacji dziennikarza RMF FM Michała Dobrołowicza wynika, że w resorcie zdrowia pojawi się dwóch nowych wiceministrów. To najprawdopodobniej dyrektor jednego z dużych szpitali w Warszawie i pielęgniarka oraz jednocześnie szefowa jednego ze szpitali w północnej Polsce.

Pojawienie się na czele resortu zdrowia osób, które do tej pory zarządzały placówkami medycznymi, można traktować - jak zauważa dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz - jako sygnał, że jednym z głównych zadań jest reakcja na trudną sytuację finansową szpitali. Po rekonstrukcji rządu szefową resortu zdrowia została także doświadczona menedżerka, Jolanta Sobierańska-Grenda, która zarządzała między innymi spółką "Szpitale Pomorskie".

Planowana zmiana, która ma zostać ogłoszona w komunikacie Ministerstwa Zdrowia jeszcze przed południem, ma oznaczać też zmniejszenie kierownictwa resortu wpisujące się w zapowiadane odchudzenie rządu. Jeszcze w sierpniu było pięciu wiceministrów. Teraz będzie ich trójka. Na stanowisku pozostanie Katarzyna Kacperczyk, która odpowiadała między innymi za inwestycje i ulokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz za działania dotyczące ochrony zdrowia w czasie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Jak informowaliśmy w Faktach RMF FM w poniedziałek, stanowiska wiceministrów zdrowia stracić mają Urszula Demkow z Polski 2050, Marek Kos z PSL-u i Wojciech Konieczny z Lewicy.