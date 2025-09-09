To nie jest tak, że politycy nie chcą zajmować się zdrowiem, politycy bardzo chcą zajmować się zdrowiem i stąd pomysł odpolitycznienia Ministerstwa Zdrowia. Wspieram całym sobą decyzję premiera Donalda Tuska – tak ocenił w Rozmowie o 7:00 Radia RMF24 europoseł Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości także szef resortu zdrowia, Bartosz Arłukowicz zapowiadane zmiany w resorcie zdrowia na stanowiskach wiceministrów, które potwierdził szef rządu. Polityków w resorcie mają zastąpić eksperci.