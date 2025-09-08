W pierwszej połowie tygodnia szykuje się rewolucja personalna w Ministerstwie Zdrowia. W resorcie pojawią się nowi wiceministrowie, którzy nie są politykami. Ich nazwiska mamy poznać najpóźniej w środę. Zapowiedź tych zmian po raz pierwszy pojawiła się w drugiej połowie lipca, gdy ogłaszana była rekonstrukcja rządu. Tuż przed ostatnim weekendem plan wprowadzenia tych zmian potwierdził premier Donald Tusk.

Zmiany w resorcie zdrowia ma ogłosić minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Brenda (zdjęcie poglądowe) / Leszek Szymański / PAP

Z ustaleń RMF FM wynika, że w tym tygodniu stanowiska wiceministrów stracą profesor Urszula Demkow z Polski 2050, która odpowiada za plan dla chorób rzadkich i za kadry medyczne, wiceminister Marek Kos z PSL-u odpowiedzialny między innymi za ratownictwo medyczne i refundację leków. Z resortem ma pożegnać się także senator, sekretarz stanu Wojciech Konieczny z Lewicy, który zajmuje się zdrowiem publicznym, w tym między innymi przepisami, które mają ograniczyć promocje alkoholu.

Roszady w resorcie zdrowia

Trzech wiceministrów ma stracić stanowiska. W ich miejsce pojawić mają się dwie nowy osoby - eksperci spoza świata polityki.

Na skutki tych zmian czekają przede wszystkim pacjenci. Oni podkreślają, że brakuje im informacji o planach resortu zdrowia, na przykład w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitali, od której zależą między innymi terminy badań i zabiegów.

Na problem braku informacji regularnie zwracają też uwagę organizatorzy i uczestnicy demonstracji - happeningów, które systematycznie odbywają się przed kancelarię premiera w sprawie przyszłości centrów zdrowia psychicznego.

"Niepewność reformy"

Wciąż nie wiadomo, jak te placówki będą finansowane od stycznia. Ta niepewność nie służy tym, którzy korzystają z centrów.

Niepewność reformy, tego, co będzie dalej, nasyca lęki, karmi je. Tymczasem w centrach zdrowia psychicznego pomagamy właśnie osobom, które mierzą się z wieloma innymi lękami. Wierzę, że rząd zrealizuje plany, może właśnie nad tym pracuje, ale gdyby był komunikat o tym, byłoby nam łatwiej. Jestem przekonana, że rząd nam to zapewni, tylko niech nam mówi, co nam może zaproponować i kiedy to nareszcie będzie - usłyszał nasz reporter Michał Dobrołowicz w ostatni czwartek w czasie manifestacji w sprawie centrów zdrowia psychicznego w alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że w środę albo w czwartek zaprezentowani mają zostać nowi wiceministrowie zdrowia. I to będzie pierwsza konferencja prasowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Pierwsza konferencja, choć rekonstrukcja została ogłoszona prawie siedem tygodni temu, 23 lipca.