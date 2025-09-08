W ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba sfałszowanych leków na cukrzycę i chorobę otyłościową sprzedawanych online na terenie Unii Europejskiej - ostrzega Główny Inspektor Farmaceutyczny.
Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ostrzegają w wydanym w poniedziałek komunikacie, że w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła liczba sfałszowanych leków sprzedawanych online na terenie Unii Europejskiej.
Europejska Agencja Leków (EMA) donosi, że problem dotyczy zwłaszcza preparatów stosowanych jako środki na redukcję masy ciała i cukrzycę, takich jak semaglutyd, liraglutyd czy tirzepatyd. Te substancje to analogi GLP-1, legalnie dostępne wyłącznie na receptę. Powinny być stosowane pod kontrolą lekarza.