Kupowanie ich z niepewnego źródła to poważne zagrożenie dla zdrowia - może skutkować brakiem efektów leczenia i postępem choroby oraz poważnymi powikłaniami - podkreślono.

Sfałszowane leki są oferowane na nielegalnych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. Często nie zawierają deklarowanej substancji czynnej, mogą zawierać szkodliwe zanieczyszczenia i nie są dopuszczone do legalnego obrotu. Takie produkty nie gwarantują spełnienia norm jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

Fałszywe leki zalewają Unię Europejską

Nieuczciwi sprzedawcy często podszywają się pod instytucje publiczne, wykorzystując logo Europejskiej Agencji Leków lub krajowych urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo lekowe - ostrzega GIF.

"EMA, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych ani inne agendy lekowe nigdy nie promują konkretnych leków czy firm farmaceutycznych" - podkreślono w komunikacie.

GIF przypomina też, że nie można kupić legalnie online leków na receptę.

W Polsce działają serwisy internetowe do wyszukiwania leków - także tych na receptę - w legalnie działających aptekach. Również w przypadku portali rezerwacyjnych i aptek internetowych możliwe jest sprawdzenie dostępności leku i jego wstępne zamówienie lub rezerwacja. Jednak odbiór zawsze odbywa się w aptece stacjonarnej, po okazaniu ważnej recepty.

W aptece internetowej można zamówić z dostawą do domu lub punktu odbioru jedynie leki dostępne bez recepty. Każda legalnie działająca apteka internetowa w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, musi posiadać na swojej stronie wspólne unijne logo - podkreślił GIF.