Jeden z czterech terminali na lotnisku Heathrow w Londynie został ewakuowany w związku z wykryciem incydentu związanego z "możliwością wystąpienia niebezpiecznych substancji" - informuje agencja Reutera. Ruch na terminalu został jednak szybko przywrócony - podano w komunikacie, a policja metropolitalna nazwała incydent "masową histerią".

Heathrow, jedno z największych lotnisk w Europie, poinformowało w mediach społecznościowych, że Terminal 4 został zamknięty, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Pozostałe terminale funkcjonowały bez zakłóceń. Niedługo później pojawiła się jednak informacja o ponownym otwarciu terminalu.

"Na miejsce skierowano specjalistyczne zespoły, które przeprowadzają ocenę sytuacji. Terminal 4 został ewakuowany w ramach środków ostrożności, podczas gdy strażacy prowadzą działania" - przekazał wcześniej rzecznik londyńskiej straży pożarnej w komunikacie e-mailowym.

Policja metropolitalna poinformowała też, że kilka osób poczuło się gorzej na lotnisku Heathrow, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Lotnisko apeluje do podróżnych o śledzenie aktualnych komunikatów i sprawdzanie statusu swoich lotów.

Koleje Państwowe poinformowały, że pociągi nie mogły zatrzymać się na przystanku Terminal 4, ponieważ służby ratunkowe "zajmowały się incydentem".

Masowa histeria

"Służby ratunkowe potwierdziły, że ponowne otwarcie Terminalu 4 jest bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie loty odbędą się dzisiaj zgodnie z planem" - przekazał rzecznik lotniska. "Bardzo przepraszamy za utrudnienia. Bezpieczeństwo naszych pasażerów i współpracowników jest dla nas priorytetem" - dodał.

Później źródło w policji metropolitalnej poinformowało BBC, że zdarzenie na Heathrow można zaliczyć do incydentów "o charakterze masowej histerii". Żadnych niebezpiecznych substancji nie znaleziono. Ratownicy medyczni na miejscu przebadali dwadzieścia osób, z których wszystkie, oprócz jednej, wypisano do domu.

Służby ostrzegły dziennikarzy, że incydent mógł nabrać "charakteru kuli śnieżnej".