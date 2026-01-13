Prokuratura Krajowa kolejny raz ponowiła wniosek o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do Zbigniewa Ziobry - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. To już trzeci taki wniosek, gdyż poprzednie dwa zostały oddalone przez sąd ze względu na uchybienia i braki formalne. Pierwszy raz prokuratura wnioskowała o to 12 listopada, zatem próby nałożenia hipoteki przymusowej na nieruchomość Zbigniewa Ziobry trwają ponad dwa miesiące.

Kolejny wniosek Prokuratury Krajowej

Trzeci już raz Prokuratura Krajowa ponowiła wniosek o nałożenie zabezpieczenia majątkowego na dom należący do Zbigniewa Ziobry - ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.

Wcześniej - 9 grudnia 2025 r. - sąd oddalił analogiczny wniosek, uzasadniając to brakami formalnymi. Postanowienie odmowne wydał wówczas referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.

Prokuratura chciała nałożyć na nieruchomość należącą do Zbigniewa Ziobry hipotekę przymusową do wysokości 143,164 mln zł, bo śledztwo wykazało, że taki mógł być koszt przestępstw, zarzucanych byłemu ministrowi.

Odrzucony przez sąd wniosek miał zabezpieczyć środki na wypadek nałożenia na byłego ministra kar majątkowych.

Sąd 24 listopada oddalił również pierwszy wniosek prokuratury w tej sprawie, złożony 12 listopada.

Braki we wniosku PK

Referendarz w uzasadnieniu oddalenia wskazał, że w grudniowym wniosku prokuratury nie ma np. opisu samej wierzytelności, na podstawie której hipoteka ma być wpisana. Tego, że chodzi o obowiązek naprawienia szkody można było tylko "domniemywać" na podstawie treści postanowienia prokuratury.

Wniosek nie wskazywał też jasno osoby wierzyciela hipotecznego, a jak zwrócił uwagę referendarz, rolą sądu wieczystoksięgowego nie jest samodzielne określanie wierzyciela ani nie ma uprawnień do korygowania dokumentów, które są podstawą wpisu.

Uwzględnienie wniosku prokuratury zostało uznane za niemożliwe także przez to, że do księgi wieczystej innej nieruchomości Zbigniewa Ziobry również złożono wniosek, dotyczący zabezpieczenia tej samej kwoty na podstawie tego samego tytułu zabezpieczenia.

Według przepisów obciążenie hipoteką przymusową więcej niż jednej nieruchomości tego samego dłużnika wymaga podzielenia zabezpieczenia na poszczególne hipoteki cząstkowe, do pokrycia wierzytelności w całości.

Ogromna suma zabezpieczenia

W sprawie podziału problemem była jednak wysokość "do kwoty 143 164 487,40 złotych". Wniosek prokuratury dotyczył zabezpieczenia głównej części majątku Zbigniewa Ziobry, jaką jest zbudowany przez niego na działce o powierzchni 10 700 m.kw. dom w miejscowości Jeruzal w gminie Kowiesy.

Według oświadczenia majątkowego posła Ziobry nieruchomość jest warta 950 tysięcy złotych.