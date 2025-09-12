Stojąc na tle ambasady Rzeczypospolitej Polski Radosław Sikorski podkreślił, że wtargnięcie do polskiej przestrzeni powietrznej rosyjskich dronów nie było pomyłką. W ten sposób dyplomata odniósł się słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który w krótkiej rozmowie z dziennikarzami ocenił, że pogwałcenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony "mogło być wynikiem błędu".

Reakcja na słowa Trumpa: nie, to nie była pomyłka

W noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400, plus 40 rakiet. To nie były pomyłki - powiedział Sikorski, stojąc na tle ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Kierujący ambasadą RP w Ukrainie Piotr Łukasiewicz poinformował szefa MSZ, że po ostatnim ataku dronowym i rakietowym na Kijów uszkodzenia polskiej ambasady zostały usunięte i wszyscy pracują jak zwykłe w tych warunkach.

Sybiha do Sikorskiego: Witamy w Kijowie

Z kolei szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że w obliczu eskalacji terroru Rosji i prowokacji wobec Polski oba kraje stoją razem. "Byłem zadowolony, mogąc powitać dziś rano Radka Sikorskiego i Anne Applebaum na dworcu kolejowym w Kijowie. W obliczu eskalacji terroru Rosji przeciwko Ukrainie i prowokacji wobec Polski stoimy razem, ramię przy ramieniu" - napisał ukraiński dyplomata na platformie X.