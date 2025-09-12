]Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przybył w piątek rano z wizytą do stolicy Ukrainy - Kijowa. Na dworcu powitał go minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "W noc, w którą nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów, nad Ukrainę nadleciało 400, plus 40 rakiet. To nie były pomyłki" - powiedział natomiast, stojąc na tle ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.
Jak przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński, Radosław Sikorski podczas pobytu w Kijowie spotka się z najważniejszymi ukraińskimi politykami, jak również z przedstawicielami krajów zachodnich.
Do Kijowa szef resortu dyplomacji dotarł w piątek rano. Na jednym ze stołecznych dworców powitał go jego ukraiński odpowiednik Andrij Sybiha.