Sejm uchwalił we wtorek nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe rozwiązania z pewnością ucieszą przedsiębiorców.

Sejm we wtorek po godz. 10:00 rozpoczął trzydniowe posiedzenie - ostatnie przed wakacjami.

Pierwszego dnia posłowie zajęli się szeregiem rządowych projektów deregulacyjnych.

Przedsiębiorca będzie mógł wprowadzić korektę deklaracji podatkowej podczas kontroli

We wtorek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 416 posłów; nikt nie wstrzymał się od głosu, ani nie był przeciw.

Nowe przepisy przewidują, że kontrolowany przedsiębiorca będzie mógł złożyć korektę deklaracji podatkowej po zakończeniu lub w trakcie kontroli celno-skarbowej. Będzie ona mogła częściowo uwzględnić nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, a nie tylko całościowo, jak było dotychczas.

Dodatkowo przedsiębiorca będzie również mieć możliwość złożenia tzw. deklaracji pierwotnej, czyli pierwszej, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia lub zakończenia kontroli. Dotychczas budziło to wątpliwości legislacyjne.

Większy limit przychodów przy zwolnieniu z VAT

Sejm uchwalił również nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 415 posłów; nikt nie wstrzymał się od głosu, ani nie był przeciw.

Celem nowelizacji jest podwyższenie od przyszłego roku limitu przychodów, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek rejestrowania się jako podatnik VAT, z 200 tys. zł rocznie obecnie - do 240 tys. zł. Ustawa zakłada także, że jeśli podatnik w 2025 roku przekroczy 200 tys. zł przychodów, ale będą one niższe niż 240 tys. zł, to również nie będzie musiał rejestrować się na potrzeby VAT.

Poprawki zgłoszone przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości (mówiąca o podniesieniu limitu przychodów do 300 tys. zł) i przez Klub Parlamentarny Konfederacji (mówiąca o podniesieniu limitu przychodów do 250 tys. zł) zostały w głosowaniu odrzucone przez Sejm.

Obie uchwalone przez Sejm ustawy należą do rządowego pakietu deregulacyjnego. Trafią one teraz do Senatu.