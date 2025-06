Oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego będzie można złożyć w aplikacji mObywatel za pomocą nowej funkcji o nazwie mStłuczka. "Dzięki integracji z rejestrami państwowymi, większość danych pojazdów i uczestników zostanie automatycznie uzupełniona" - poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel we wtorek. Kiedy zmiany mogą wejść w życie?

/ Shutterstock

Posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel. We wtorek, podczas drugiego czytania, zostały zgłoszone poprawki.

Dokument wchodzi w skład pierwszego pakietu dziewięciu ustaw deregulacyjnych. Co dokładnie przewiduje?

Zmiany w mObywatelu powiązane z kwestią deregulacji

W mObywatelu ma się znaleźć kilka nowych funkcji. Projekt nowelizacji ustawy zakłada m.in.:

dodanie mLegitymacji dla nauczyciela i ucznia,

dla nauczyciela i ucznia, dodanie nowej funkcji wirtualnego asystenta opartej na modelu sztucznej inteligencji; asystent będzie mógł np. napisać za nas pismo i przedstawić użytkownikowi aplikacji do akceptacji,

opartej na modelu sztucznej inteligencji; asystent będzie mógł np. napisać za nas pismo i przedstawić użytkownikowi aplikacji do akceptacji, możliwość przechowywania dokumentów;

dodanie usługi mStłuczka, za pomocą której będzie można sporządzić oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego i podpisać dokument podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Co dokładnie ułatwi nowa funkcja mStłuczka?

Jak informował już wcześniej resort cyfryzacji, mStłuczka to usługa, która uprości formalności po drobnych zdarzeniach drogowych.

"Umożliwi kierowcom szybkie złożenie oświadczenia o kolizji z wykorzystaniem aplikacji mObywatel - bez potrzeby drukowania dokumentów czy szukania formularzy. Dzięki integracji z rejestrami państwowymi, większość danych pojazdów i uczestników zostanie automatycznie uzupełniona. Daje to pełną gwarancję, że informacje są prawdziwe i aktualne na moment zgłoszenia kolizji" - podano.

Użytkownik będzie mógł dołączyć dokumentację zdjęciową i natychmiast przekazać kompletne zgłoszenie do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

Kiedy będzie można korzystać z nowych funkcji? Na razie projekt noweli ustawy o aplikacji mObywatel został ponownie skierowany do sejmowych komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii oraz do spraw deregulacji. We wtorek, podczas drugiego czytania, zostały zgłoszone poprawki.