Chiny są jedynym krajem, który mógłby wymusić zakończenie wojny w Ukrainie, ale wojna bardzo im odpowiada - stwierdził Radosław Sikorski. To nie Chiny, ale inne podmioty nie chcą zakończenia wojny, a nawet czerpią znaczne korzyści z konfliktu - odpowiada rzecznik MSZ Chin Guo Jiakun.

Niedawne spotkanie Radosława Sikorskiego i Wang Yi, ministra spraw zagranicznych Chin / Wojciech Olkusnik / East News

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w wywiadzie dla "Foreign Affairs" , że "Chiny są jedynym krajem, który mógłby wymusić zakończenie" wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Jednak jak stwierdził, Chiny "nie są do tego skłonne", ponieważ "wojna bardzo im odpowiada", jeśli chodzi o - jak to ujął - "zarabianie pieniędzy na sprzedaży produktów podwójnego zastosowania i innych towarów do Rosji".

"Zrzucanie winy na Chiny nie rozwiąże problemu"

Chiny nie są inicjatorem kryzysu w Ukrainie - oświadczył Guo Jiakun, poproszony przez PAP o komentarz do słów Sikorskiego. Zauważył, że ChRL jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ konsekwentnie zajmuje "obiektywne i bezstronne stanowisko", które "zyskało szerokie uznanie społeczności międzynarodowej".

Wierzymy, że wszystkie strony są tego w pełni świadome. To nie Chiny, ale inne podmioty nie chcą zakończenia wojny, uparcie powtarzają swoje narracje, a nawet czerpią znaczne korzyści z konfliktu. Zrzucanie winy na Chiny nie rozwiąże problemu - podkreślił, nie precyzując, które podmioty ma na myśli.

W opinii Pekinu "główna przyczyna kryzysu w Ukrainie leży w długotrwałych konfliktach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego w Europie". Rzecznik ocenił, że "jedyną słuszną drogą do rozwiązania jest uwzględnienie uzasadnionych obaw wszystkich stron dotyczących bezpieczeństwa oraz ustanowienie zrównoważonej, skutecznej i trwałej architektury bezpieczeństwa europejskiego poprzez dialog i negocjacje".

Pekin gra na dwa fronty?

Guo skonkludował, że Chiny "popierają Europę w odgrywaniu większej i aktywniejszej roli w przyspieszaniu procesu politycznego rozwiązania kryzysu w Ukrainie".

Pekin, który deklaruje neutralną postawę wobec agresji Rosji, od trzech lat zacieśnia relacje z Moskwą, zarówno militarne, organizując wspólne manewry, jak i gospodarcze. Chiny jednocześnie sprzeciwiają się obejmowaniu rosyjskich i innych, w tym chińskich, podmiotów sankcjami w związku z wojną w Ukrainie.

Z danych celnych Pekinu wynika, że w 2024 r. Chiny sprowadziły z Rosji rekordowe 108,5 mln ton ropy, co odpowiadało prawie 2,17 mln baryłek dziennie. Poprzez zwiększenie zakupów rosyjskiej ropy Chiny pomagają Rosji utrzymać dochody, które w dużej mierze finansują jej operacje wojskowe w Ukrainie.